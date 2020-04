El Govern presenta la proposta de desconfinament per franges horàries per a tota la població

El Govern de Catalunya ha detallat la proposta de desconfinament per a tota la població que ha aprovat el Procicat, una proposta per franges horàries que inclou ja la sortida de persones que vulguin sortir a fer esport o passejar. Es tracta d'una proposta que el Govern va traslladar dilluns al Consell Interterritorial de Salut, que va aplegar totes les comunitats autònomes, tot i que no hi ha encara resposta per part de l'executiu central. La decisió sobre aquesta matèria, però, és del govern espanyol de Pedro Sánchez i, de fet, la proposta catalana no fixa a partir de quin dia podrien sortir al carrer aquestes persones. Això ho fixa el govern espanyol, que permet sortir als nens des de diumenge passat –ho poden fer sense distribució horària entre 9 i 21 hores–, mentre que a partir del dia 3 de maig podrà sortir la gent a fer esport o passejar.

6 a 8 h: fer esport.

8 a 9 h: mobilitat.

9 a 11 h: mobilitat de persones grans i persones amb discapacitat.

11 a 13 h: podrien sortir de casa els infants fins a cinc anys.

13 a 16 h: neteja i desinfecció.

16 a 18 h: joves entre 6 i 13 anys.

18 a 20 h: adolescents entre 14 i 17 anys i tots els adults que no es desplacen al seu centre de treball, que fan teletreball o bé no tenen feina o han estat afectats per un ERTO.

21 h: fer esport.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha criticat que el govern espanyol ha barrejat tots els menors, sense fixar una sortida en funció d'edats. "No volem crear confusió: les franges horàries no diuen quan han de sortir, sinó que ho estem ordenant", ha explicat la responsable de Salut. I ha admès que es posposarà al màxim la sortida al carrer de les persones més vulnerables per garantir la seva salut: "Hem de vetllar per la gent gran, són més vulnerables quan agafen el covid-19". Vergés ha admès que el desconfinament no serà igual a tot el territori, perquè "mesures estrictes per a les ciutats" poden "no tenir sentit als pobles", amb una densitat de població molt menor: "Serà adequat fer diferenciacions".

"L'estat espanyol no va respectar la nostra proposta i el nostre calendari és el que és", ha afegit el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha remarcat que el desconfinament i les mesures adoptades "no seran homogènies a tot arreu, s'ajustaran a cada territori".

Més tests PCR

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que el Govern ha decidit ampliar el projecte Orfeu, que preveia la fabricació de 170.000 tests PCR gràcies als centres de recerca catalans, el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Ara es dona el tret de sortida a la segona fase del programa, en què participaran quatre universitats catalanes (UPF, URV, UAB i UB), per arribar a la producció de 309.000 tests PCR per fer un "cribratge massiu" a la societat, ha explicat Budó, que ha remarcat que treballaran 24 hores al dia per produir aquests tests. En aquest sentit, Vergés ha dit que fins ara ja s'han fet 240.000 tests PCR a tot Catalunya.

Budó també ha explicat els detalls de la prestació extraordinària que podran rebre els treballadors i autònoms que han vist disminuït un 30% dels ingressos. Serà una ajuda de 200 euros per "unitat familiar" fins que s'esgotin els 20 milions d'euros pressupostats. També ha explicat que el Govern ha aixecat la suspensió de l’execució d'obres en centres escolars, perquè estiguin preparats per al nou curs, i també les obres en carreteres de l'Alt Pirineu, Lleida i Tarragona.