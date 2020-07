Torra:"Dependrà del que fem els propers deu dies que tornem a la situació de febrer i març"

"Dependrà del que fem els propers deu dies que tornem a la situació de febrer i març. Jo prendre les decisions que calguin sense que em tremoli el pols. No em doblegarà cap pressió o lobi si els experts ens ho recomanen, però cal que la consciència col·lectiva sigui prou poderosa", ha advertit aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha comparegut en roda de premsa acompanyat del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, per informar sobre l'evolució de la pandèmia de covid-19 a Catalunya. " No em resigno: no vull tenir 7.000 morts a sobre la taula. No vull", ha insistit.

El president ha fet una crida a la població perquè pensi col·lectivament i sigui conscient del moment que viu Catalunya. "No faria una compareixença com aquesta ni un clam com aquest si la situació no fos crítica i l'evolució de les dades no fos preocupant", ha sentenciat el president, que ha xifrat la mitjana d'edat dels positius en 37 anys i mig i en 75 el total de pacients que han entrat a les unitats de cures intensives (UCI).

En aquest sentit, el president ha fet una "crida a l'esforç col·lectiu" i ha demanat responsabilitat" a la població per evitar retrocedir i "prendre mesures que no desitgem". "Una botellada no és una festa, és una insolidaritat. Penseu-hi", ha criticat, adreçant-se específicament als col·lectius més joves. Torra també ha afirmat que està aixecant la "bandera vermella d'alerta" de cara a la població i que assumirà qualsevol responsabilitat que se'n derivi de les mesures que el Govern pugui anunciar durant els propers dies per evitar la propagació del virus.

"Cal abaixar el ritme", ha advertit el president, unes paraules que s'han convertit en el mantra del Govern des del març passat i que fan referència a reduir les concentracions socials i mantenir els grups de convivència. "No ens podem relaxar amb la mascareta i la higiene de mans", ha dit, i ha afegit: "No podem posar un Mosso d'Esquadra a cada cantonada. Ens hem de conscienciar tots". Amb tot, Torra ha explicat que ha "demanat" al conseller d'Interior Miquel Buch i als alcaldes i alcaldesses de Catalunya que "apliquin amb severitat" les sancions que s'estipulen si no es respecten les mesures que fixa el Procicat.

Segons ha anunciat aquest dilluns, el president ha demanat a la consellera de Salut, Alba Vergés, l'obertura d'un expedient sancionador a l'arquebisbat de Barcelona per l'homenatge que diumenge es va celebrar a la Sagrada Família en record de les víctimes del covid-19. "No tenia el vist-i-plau del Procicat", ha subratllat. Torra també ha aprofitat la compareixença per llençar un missatge en anglès al món en clau turística i dir que Catalunya és un destí turístic "responsable".