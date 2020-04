Chakir El Homrani: "Els equips de protecció han arribat tard"

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha admès en una entrevista a Catalunya Ràdio que els equips de protecció per a les residències de gent gran no han arribat a temps: "Han arribat tard pel mateix context del coronavirus, i perquè quan s'han pres algunes decisions s'han allargat els processos, però a partir del moment en què els hem pogut contractar des del departament, els hem distribuït tan ràpid com hem pogut". El conseller, però, ha matisat que el problema dels equips de protecció no és només de les residències sinó també de tot el sistema sanitari, i no és tan sols una qüestió que afecti Catalunya, Espanya o Europa, sinó tot el món.

El conseller ha insistit que tot ha anat més ràpid en el moment en què les compres s'han fet des de la mateixa Generalitat, i que això es va notificar al vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias. Es va fer una primera compra per valor d'1.600.000 euros i ara se n'ha fet una altra de 5.000.000 euros, i el conseller ha assegurat que se'n continuaran fent. "Hem comprat material específic per a les residències que va arribant, tenim 1.073 centres per a gent gran a tot el país", ha dit. També ha explicat que part dels 170.000 tests que faran durant sis setmanes en el marc del programa Orfeu es repartiran entre les residències.

El ball de xifres de defuncions a les residències

Respecte al ball de dades sobre les persones que moren aquests dies a les residències, El Homrani ha admès que "hi ha marges d'error, però val més tenir aquestes dades que no pas no tenir-ne". L'últim balanç de la situació a les residències és de 1.123 usuaris morts, 1.906 persones que viuen en residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus, 448 residents hospitalitzats i 239 centres amb persones diagnosticades de covid-19. Segons el conseller, recollir dades és complicat perquè algunes residències ja no n'informen i serà complicat fer-ho fins que no se superi la situació. El conseller ha insistit que no es tracta d'una crisi social, i que si ahir a la mitjanit es van repartir també dades sobre la mortalitat que hi va haver a les residències els anys anteriors, amb una mitjana de 900 defuncions al mes, és per contextualitzar que les persones que viuen en residències, unes 64.000, són "persones més vulnerables": "L'edat mitjana és de 84 anys, i el 90% tenen patologies prèvies".

El conseller ha insistit, davant les queixes d'alguns responsables de residències, que en cap moment s'ha volgut "culpabilitzar" el sector: "En cap moment ens hem plantejat culpabilitzar les residències, hem reconegut i agraït tot el que s'està fent, especialment de les treballadores i treballadors, perquè és un sector molt feminitzat".

Per a El Homrani, el decret llei que va aprovar el govern espanyol per contractar immigrants i parats fins al 30 de juny és un "error": "El que més enerva és que aquest permís de treball no es renovarà. Pensem que és un error i una visió utilitarista", ha dit.