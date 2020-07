Les residències no restringiran visites però si que inclouran noves mesures internes per evitar contagis

La situació a les residències de gent gran torna a preocupar arran dels últims rebrots que esquitxen diferents zones de Catalunya. Aquest dilluns la patronal de les residències, el departament de Salut i el d'Afers Socials han tingut una nova trobada per "valorar" quines mesures són necessàries per protegir de nou, si cal, les persones mes vulnerables davant el covid-19.

Segons han confirmat a l'ARA fonts de Salut i de la patronal de les residències, el Govern no es planteja "de moment" tornar a prohibir les visites de familiars, almenys de manera generalitzada. El departament té previst explicar en un comunicat, aquest dimarts, que els centres continuaran oberts als familiars. Això sí, sota un monitoratge molt rigorós de la situació, pràcticament dia a dia, per valorar l'emergència en cada cas.

Salut avança a aquest diari, però, que els centres sí que hauran de prendre noves mesures de gestió internes per garantir la salut dels residents. "Aquest dimarts s'acabaran de perfilar les mesures concretes que s'anunciaran i que s'estan acabant de treballar", expliquen fonts del departament. A més, el Govern "no descarta cap mesura", inclosa la restricció de visites, si la situació empitjora en algunes zones "com ja ha passat al Segrià", apunten els mateixos portaveus.

L'equilibri que es busca és el que garanteixi, d'una banda, la salut emocional i la qualitat de vida dels residents i, de l'altra, que es protegeixi la seva salut física enfront el virus. "Són la població més vulnerable i, per tant, les residències són un dels primers llocs que es tanquen quan hi ha rebrots. Si hem de tancar tancarem", adverteixen des de Salut. Tant el Govern com la patronal del sector volen evitar que es repeteixi la situació que es va donar en els moments més durs de la crisi, amb més de 4.100 víctimes mortals als geriàtrics i més de 15.000 infectats en aquests centres.

Visites restringides a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran i també a Sitges

De fet, el tancament de visites en funció de la zona ja és una realitat a tots els geriàtrics de les regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, i des d'aquest dilluns també a municipis més petits, com ara Sitges. En aquest cas, el Govern ha optat per prohibir els ingressos nous, les visites i les sortides als geriàtrics d'aquest municipi del Garraf. També han tancat el centre de dia, després de detectar nou casos positius de covid-19 al municipi. Segons l'Ajuntament, tots els casos són asimptomàtics i es van detectar entre l’1 i l’11 de juliol. El consistori també ha decidit tancar els dos casals de gent gran i la policia local ha reforçat la vigilància al carrer. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha obert la porta a adoptar altres mesures "si és necessari".