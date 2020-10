Salut vacunarà de la grip també a centres cívics i pavellons

Centres cívics, biblioteques o pavellons esportius s'obren per reconvertir-se temporalment en punts de vacunació de la grip comuna. De moment, són 635 els locals extres que Salut habilitarà en els municipis que no tinguin centres de primària prou grans per garantir que hi hagi un doble circuit segur i diferenciat per als grups de risc, ha explicat la consellera Alba Vergés. Avui dijous comença la campanya de vacunació més atípica de la grip estacional, en plena segona onada de la pandèmia i amb els hospitals que ja comencen a notar la pressió de l'augment de pacients per coronavirus. Per això, Vergés ha insistit que aquest any "és més important que mai" que els col·lectius vulnerables i els professionals sanitaris i de serveis bàsics s'immunitzin per minimitzar l'impacte del virus hivernal.

La situació extraordinària que es pateix des del març ha obligat per primer cop a buscar nous punts per distribuir la vacuna, fora dels ambulatoris, centrats ara en el control i el rastreig de malalts de coronavirus. Els dispensaris extres s'obriran només quan els centres de salut del barri o municipi no disposin d'espai i no es pugui separar amb seguretat els serveis, precisament per no posar en perill els col·lectius susceptibles de rebre la vacuna, que són els més vulnerables. Els ajuntaments han cedit aquests locals pròxims als CAP i en què es traslladaran professionals sanitaris en horari de matí i tarda.

De fet, els CAP ja han començat a contactar amb els 1,8 milions de persones que són candidats a rebre la vacuna de la grip. En aquesta campanya, Salut subratlla la importància que malalts crònics, majors de 65 anys i embarassades es posin la vacuna, de la mateixa manera que confia augmentar els professionals sanitaris i sociosanitaris que cada any s'immunitzen per evitar riscos amb els seus pacients. Per primer cop el departament recomana a professors i mestres que també passin pels centres de salut per vacunar-se i es confia arribar al 60% del col·lectiu. També s'aconsella la immunització de nadons prematurs fins als dos anys i criatures amb patologies respiratòries o cardíaques fins als 14 anys.

En la mateixa roda de premsa, la subdirectora del Servei Català de Salut, Marta Chandre, ha demanat a les persones vulnerables que siguin conscients de la necessitat que es vacunin per reduir riscos però també ha fet una crida a la calma per no col·lapsar els centres sanitaris. "No cal patir, hi ha vacuna per a tothom", ha dit la responsable, que ha afirmat que els ambulatoris tenen perfectament identificats els pacients que han de ser vacunats. La conselleria ha duplicat per aquest any el pressupost de la campanya de vacunació, fins a arribar als 8,4 milions d'euros, perquè ha comprat 230.000 dosis més que l'any passat i s'ha fet amb les anomenades vacunes tetravalents, més cares perquè són efectives per a dues soques del virus gripal, seguint les recomanacions que ha fet l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per als majors de 75 anys.

Batalla viral

Si cada hivern el comportament de la grip estacional és una gran incertesa, per la seva facilitat de mutar, aquesta campanya encara ho és més per la coincidència amb el covid-19. A l'hemisferi sud, que acaben de deixar enrere el fred, amb una incidència molt menor que l'any passat.

A més, hi ha estudis que indiquen que en una batalla viral guanya sempre el més fort, en aquest cas el coronavirus, que al ser un agent nou troba més camp per moure's i s'encomana més fàcilment entre comunitats que no tenen immunologia.

Així, tot i que és poc probable que hi hagi una persona que s'encomani alhora de coronavirus i de grip, la subdirectora de Protecció de la Salut del departament, Carmen Cabeza, ha destacat que és millor evitar riscos a l'hora de recomanar la vacunació perquè en un informe britànic a l'inici de la pandèmia es va constatar que els pacients doblement contagiats tenen el doble de possibilitats de morir.

Amb uns hospitals que ja tenen molts dels llits i UCIs ocupats per malalts covid, el pitjor escenari és afegir-hi els pacients greus per grip comuna que cada hivern acaben ingressats en una epidèmia recurrent i que l'any passat es va cobrar la vida de 45 persones a Catalunya.