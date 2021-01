Anticoagulants per a un de cada quatre pacients de covid a l'UCI

Els hospitals n'administren des de fa temps, però ara un estudi constata per primer cop a Catalunya que l'ús d'anticoagulants com l'heparina pot evitar l'empitjorament d'alguns pacients de covid ingressats a les unitats de cures intensives (UCI). Un de cada quatre malalts greus hospitalitzats pateix una trombosi venosa o pulmonar, és a dir, se'ls forma coàguls de sang a l'interior de venes i artèries per l'atac de la infecció, així com per la immobilització durant setmanes i la implantació de catèters per mantenir-los vius.

Els qualls de sang impossibiliten l'oxigenació de l'organisme i empitjoren els pronòstics dels malalts i, segons un estudi conjunt dels hospitals de la Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol, l'administració d'anticoagulants de manera preventiva pot evitar molts casos de complicacions. Els resultats de la investigació, amb la sèrie de pacients crítics amb covid i trombosi més gran fins ara, s'han publicat a la revista European Journal of Vascular and Endovascular Surgery.

Augmenta la supervivència dels malalts de covid-19 a les UCI

Ja durant la primera onada els professionals dels dos centres van començar a rebre molts pacients amb covid amb sospita de trombosi. Tenir aquesta condició o desenvolupar-la mentre s'està a la UCI és molt perillós, ja que pot descompensar els pacients i fins i tot accelerar-los la mort. E ls dos serveis d'angiologia i cirurgia vascular van posar en marxa un estudi amb els 230 pacients que tenien ingressats a les UCI un dia concret de l'abril, en ple pic assistencial, i els van fer ecografies en un període de temps d'entre 48 i 72 hores. L'objectiu era determinar si patien complicacions tromboembòliques, com ara una trombosi venosa profunda o una embòlia pulmonar.

En el moment de l'ecografia es van detectar 58 pacients (un 25,2%) amb trombosis. D'aquests, només un 32,8% –un 7% del total de pacients– tenien símptomes com tos, falta d'aire o mal al pit . Amb tot, els professionals van fer seguiment dels 230 pacients durant una setmana per comprovar la seva evolució i veure si es desenvolupaven noves complicacions. Al cap de set dies van detectar tres casos nous, fins a arribar a 61. En set dels casos es va detectar trombosi venosa simptomàtica a les cames; en vuit, embòlia pulmonar, i en vuit més es van identificar totes dues condicions i amb senyals evidents .

Encara s'assagen les dosis adequades

"Hem comprovat que una part dels pacients amb covid-19 greu tenen un risc incrementat de tromboembolisme venós", afirma Sergi Bellmunt, cap del servei d'angiologia, cirurgia vascular i endovascular de la Vall d'Hebron i investigador del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). L a majoria dels casos (38) patien trombosi de manera silenciosa i, per tant, no detectable a primer cop d'ull. "Són pacients que en moltes ocasions estan intubats i no poden expressar bé si noten algun símptoma", justifica Bellmunt.

El fet d'estar estirats al llit evita que es produeixin edemes –inflamació a les cames, un símptoma molt característic de la trombosi– i afavoreix que els qualls de sang passin desapercebuts. Amb tot, l 'estudi també demostra que els pacients amb trombosi a les cames tenien una estada més llarga a la UCI: 22 dies de mitjana davant dels 17 dies en els casos sense trombes.

Ara, i amb les dades a la mà, tant la Vall d'Hebron com el Germans Trias i Pujol aposten per l' administració de dosis més elevades de tractaments anticoagulants com a profilaxis en els pacients amb covid-19 a l'UCI. "Sabent que tenen un risc elevat de trombosi, i tenint en compte que hem observat pocs casos amb hemorràgia, seria necessari administrar heparina en dosis més elevades de les habituals en aquests pacients ja des del moment de l'ingrés, per evitar que hi hagi complicacions greus més endavant", destaca el cap del servei d'angiologia i cirurgia vascular de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Secundino Llagostera.

A hores d'ara hi ha diferents assajos clínics en marxa, en què participen els hospitals Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol, per valorar quina dosi d'heparina és la més adequada per a aquests pacients, per equilibrar el risc de trombosi i el d'hemorràgia, que podria donar-se si la sang va massa líquida. De moment, un altre estudi de l'Hospital Mount Sinai de Nova York ja recomana l'administració d'anticoagulants a dosis baixes perquè, defensen els autors, augmenta un 50% les possibilitats de sobreviure a la infecció i disminueix gairebé un 30% les intubacions.