Illa: "No podem basar la nostra estratègia en una immunitat de grup que no es produirà"

L'endemà que les dades de l'estudi epidemilògic del ministeri de Sanitat evidenciés que l'estat espanyol està lluny d'una immunitat de grup -fins ara almenys un 5% de la població espanyola ha superat el virus-, el ministre de Sanitat ha donat per fet que aquesta immunitat de grup no es produirà. "No podem basar la nostra estratègia en una immunitat de grup que no es produirà", ha afirmat el ministre en la seva compareixença setmanal a la comissió de Sanitat del Congrés. Illa s'ha basat en la informació que li donen els experts del ministeri i en el fet que la grip, ha dit, té una immunitat del 15%. "No es produirà una immunitat de grup per sobre del 60%", ha insistit, referint-se al percentatge que es considera com a tall per considerar que s'ha arribat a una immunitat grupal. I en aquest sentit, ha defensat que, fins que no hi hagi una vacuna, caldrà actuar amb el que el govern espanyol anomena com a "nova normalitat".

Segons Illa, a partir de les primeres dades de l'estudi de seroprevalença, el que es pot estimar és que una mica més de dos milions de persones a tot l'Estat han tingut contacte amb el virus. Un percentatge molt baix i que, pel ministre, obliga a mantenir prudència en la desescalada i adaptar-la als diferents territoris. De tota manera, ha assegurat que aquests primers resultats de l'estudi "corroboren" les hipòtesis sobre les quals han basat el disseny del pla de desescalada. "Podria no haver estat així", ha admès. Les hipòtesis sobre les quals treballaven, segons Illa, es basaven en el fet que no hi havia immunitat de grup i que hi havia una "variabilitat territorial" en el grau d'immunitat de la societat. "Per això, plantegem una desescalada asimètrica", ha afirmat.

D'altra banda, tot i que, segons Illa, el govern espanyol encara no es troba en la fase de prendre "mesures" que replantegin alguns aspectes del sistema de salut pública, sí que ha assegurat que el ministeri de Sanitat ja estudia la creació d'una agència de salut pública estatal. El ministre ho ha dit en resposta a la petició de la diputada del PP Cuca Gamarra a la comissió de Sanitat del Congrés. De fet, els populars han reclamat aquesta setmana la creació d'una agència d'aquestes característiques i que compti amb representants autonòmics. "Ho prenc molt en consideració. És un assumpte que venim treballant", ha explicat. Segons Illa, l'executiu ja ha començat a fer "esbossos", tot i que no ho ha volgut donar per fet. Aquesta agència ja s'havia plantejat en la llei de Salut Pública del 2011, tot i que al final no es va acabar incorporant.

El debat sobre les mascaretes

Des que ha començat la desescalada, estendre o no l'obligatorietat de les mascaretes ha centrat bona part del debat públic. Un debat que, segons Salvador Illa, el govern espanyol ha traslladat a les comunitats autònomes perquè es posicionin sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, ha explicat que el ministeri està avaluant amb els consellers autonòmics estendre l'obligatorietat en l'ús de les mascaretes. Segons ha explicat Illa, en el consell interterritorial de Salut que se celebrarà aquest divendres, es tornarà a abordar aquesta qüestió. Catalunya ja ha dit que demanaran que les mascaretes també siguin obligatòries en els espais públics. "Hi ha arguments a favor i en contra, i nosaltres mai ens hi hem negat", ha afirmat.