El sindicat Metges de Catalunya convoca una vaga a l'atenció primària a l'octubre

El sindicat Metges de Catalunya ha registrat i notificat aquest divendres una convocatòria de vaga al departament de Salut. L'aturada està prevista per als dies 13, 14, 15, i 16 d'octubre, coincidint amb l'inici de la campanya de vacunació de la grip. Segons l'escrit del registre, al qual ha tingut accés l'ARA, la vaga es farà entre les vuit del matí i les vuit de la nit "en tots els dispositius d'atenció primària" que gestiona l'Institut Català de la Salut. Això inclou els centres d'atenció primària, els d'atenció continuada, les urgències (CUAP i PAC), les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva i els serveis de radiologia de primària.

Els professionals convocats a la vaga són tots els metges de família i especialistes, amb l'excepció "del personal que està en formació", és a dir, els metges residents que, paral·lelament, ja fa dies que han sortit al carrer a reivindicar-se. Segons l'escrit que ha dirigit Metges de Catalunya a la conselleria de Salut, aquesta nova convocatòria de vaga es promou "perquè malgrat tots els esforços duts a terme i els requeriments constants", el Govern encara "no ha resolt la situació (límit) en la qual es troba prestant serveis el personal de primària".

D'aquesta manera, continua el sindicat, s'intenta forçar una negociació que posi "fi a la desprotecció i a la incertesa en la manera de treballar, i a les baixades retributives" que ha patit el sector, diuen, en l'última dècada. A més, el sindicat considera que així també s'intenta prestigiar la professió i fer valer la tasca que han fet durant els últims mesos.

Entre les peticions més concretes, el sindicat vol que la convocatòria de vaga serveixi per arribar a acords sobre les ràtios de metges, la retribució o les càrregues de treball, entre d'altres.

Tot i que el registre d'aquesta convocatòria ha transcendit aquest divendres, els metges de primària tenen previst fer una roda de premsa demà dissabte per explicar els detalls d'aquesta nova mobilització.

Per ara, la resta de sindicats i el departament de Salut no s'han pronunciat al respecte i falta veure el seguiment que tindrà la convocatòria del Sindicat de Metges per part d'altres col·lectius com ara Rebel·lió Primària, la CGT o el Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP).