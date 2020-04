"La bicicleta m'ajuda a desfogar-me quan surto de l'UCI"

No és tant una necessitat de mobilitat, que també, sinó de fer exercici i trencar una mica amb tot, de fer una transició entre el ritme trepidant de la feina i l'estona de descans. La Meritxell Ferrer és tècnica en cures auxiliars d'infermeria a l'Hospital Clínic de Barcelona i ha sigut la primera persona a beneficiar-se de l'acord entre l'Ajuntament de Barcelona i la cooperativa Biciclot per cedir bicis a sanitaris que les necessitin per anar a la feina. "Portem moltes setmanes amb molt d'estrès i, tot i la sobrecàrrega de feina, arribava a casa en un estat de nervis massa alt i no podia descansar", explica. Per això, quan des de la intranet de l'hospital els van informar del projecte, va decidir trencar amb deu anys de no pedalar i va recuperar la bicicleta com a mitjà de transport. L'escenari, diu, és idoni perquè ara hi ha poc trànsit i el camí des de casa seva, a Fabra i Puig, fins al Clínic el pot fer per carrils bici.

Pedalar pel carrer l'ajuda a "desfogar-se", sobretot, quan surt de l'UCI. I, a més, el fet de tenir-ne una que no és d'ús compartit la fa estar més tranquil·la per evitar contagis: "Jo estic molt exposada". Aquests dies porta especialment malament la "despersonalització" de les cures per haver d'estar amagada darrere d'un equip de protecció, que amb el pas de les hores es fa més que pesat: "Estem acostumades a estar a peu de llit". I, també, la falta de contacte físic dels pacients amb les seves famílies, cosa que fa encara més dura la situació.

El cotxe no era una opció per a ella, que acostuma a fer el trajecte en metro. Per això, no va atendre a les propostes de places gratuïtes per a sanitaris. Darrere de la Meritxell, dues treballadores del CAP Sardenya també es van acostar dijous al local de Biciclot a recollir el seu nou vehicle. La cooperativa, com explica Xavi Prat, que n'és el president, n'ha preparat deu per poder-les cedir aprofitant els dies en què, per l'estat d'alarma, no pot oferir la seva activitat habitual perquè no poden anar a escoles a fer promoció de la bici o mantenir les sessions de formació. Les bicicletes que cedeixen les han preparat i desinfectat amb alcohol i les van donant a mesura que els en demanen. El consistori també té acords per fer el mateix amb altres empeses de lloguer, com Bike Tours.

La de la cessió de bicis és una de les mesures incloses en el paquet d'actuacions que s'ha previst des de l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament, que van des d'habilitar places gratuïtes als pàrquings pròxims a centres sanitaris –ara n'hi ha 1.400– fins a reservar aparcaments en superfície –77 places– i a cedir autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per al trasllat de pacients als hospitals de campanya. La regidora de l'àrea, Rosa Alarcón, assegura que la crisi del coronavirus està deixant coses positives com demostrar el "sentiment de comunitat" i la "corresponsabilització", i assenyala la bicicleta individual com una "molt bona alternativa de mobilitat" per reduir el risc de contagis. El Bicing, de fet, va deixar de funcionar durant els primers dies de l'estat d'alarma per la impossibilitat de garantir que les bicis que s'agafaven estaven en condicions sanitàries correctes, ja que el manillar pot ser un focus fàcil de contagi.

Pel que fa a les places d'aparcament facilitades, fonts municipals informen que els pàrquings de BSM, Saba i Bamsa han habilitat accés automàtic per identificació de matrícula dels treballadors de 16 centres sanitaris de la ciutat i d'un hotel que està habilitat com a extensió d'un hospital.