Un 84% de les UCI estan ocupades per pacients amb coronavirus, segons el Govern

El 84% de les places d'Unitats de Cures Intensives (UCI) està ocupat a dia d'avui per pacients amb coronavirus, segons ha informat en la roda de premsa diària del Procicat la consellera de sanitat Alba Vergés, que ha estimat que hi ha al voltant de 1.500 places tot comptant l'ampliació dels darrers dies. Fonts de sanitat han corregit després aquesta xifra tot elevant-la a 1.722. Vergés no ha precissat, però, quina part del 16% restant està ocupat per altres pacients i quin percentatge està lliure.

Les prioritats del govern de cara a la setmana que arrenca són "focalitzar" en l'atenció als pacients greus tot reforçant les UCI i aconseguint nous respiradors i també incrementar la capacitat per fer proves. Catalunya, ha dit, ja compta amb 26.000 nous aparells per fer tests ràpids. La gent gran amb símptomes tindrà prioritat, ha dit.

La consellera de presidència, Meritxell Budó, ha criticat les mesures econòmiques de l'executiu de Sánchez, que considera toves, i ha defensat durant compareixença que "qui s'ha d'endeutar amb aquesta crisi és l'estat", mentre que de les resolucions preses per l'executiu espanyol"la majoria són a compte d'empreses i de treballadors". La consellera ha posat com a exemple les mesures de països com França, Itàlia, Portugal o Regne Unit suspenent el pagament d'hipoteques i impostos a aquelles persones que no hi puguin fer front per les seves circumstàncies, així com la facilitació del crèdit i prèstecs. També ha insistit a defensar la mesura que ja va demanar Torra d'establir "una renda mínima garantida" per als treballadors que ho necessitin. Budó també ha criticat la improvisació i els canvis en l'enduriment de l'estat d'alarma anunciat per l'executiu espanyol. "No entenem com es pot treballar així", ha dit.

La Generalitat, ha reiterat, sí que aplicarà una exoneració o reducció dels impostos autonòmics i una moratòria en els lloguers públics en els habitatges de titularitat pròpia, així com ajudes als autònoms.

Malgrat que Budó ha criticat, un cop més, les mesures de Sánchez al mateix temps que proposava mesures econòmiques que ajudin els principals perjudicats per la crisi, ha defensat que "no és el moment de fer política" quan la pregunta es referia a la queixa signada per diversos ajuntaments socialistes del Baix Llobregat assegurant que no s'estaven fent servir prou els equipaments municipals. I ha defensat que el Govern està en permanent contacte amb municipis i entitats supramunicipals.

L'aïllament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on hi ha un nombre més elevat de contagis, que ha sigut aconsellat per l'epidemiòleg Oriol Mitjà, no està sobre la taula de les mesures a prendre pel govern, ha dit Budó.