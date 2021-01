Salut es reunirà amb els grans hospitals per ampliar la cerca de la variant britànica del coronavirus

El departament de Salut es reunirà divendres amb els quatre grans hospitals catalans, entre els quals la Vall d'Hebron i Bellvitge, per ampliar i intensificar la cerca de casos de la variant britànica del coronavirus. Ho ha anunciat el mateix secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha concretat que es començarà a "protocol·litzar" de manera comuna i consensuada com han de ser els criteris per a la seqüenciació completa de les mostres de casos de covid-19. "Estem fent anàlisis per detectar variants des que va començar la pandèmia, però hem d'admetre que amb molt poca quantitat. No som Anglaterra, que és el país que millor ho està fent", ha reconegut l'expert.

A hores d'ara Catalunya només ha confirmat un cas de la variant britànica, el d'una persona que va estar al Regne Unit i que viu al país, però Argimon ha admès que hi ha "algunes sospites" més en estudi "que s'hauran de confirmar amb la seqüenciació completa del genoma". El secretari no ha volgut entrar en detalls i ha rebutjat fer cap referència a aquests nous casos sospitosos, que podrien correspondre a la mutació identificada per les autoritats angleses, un 70% més contagiosa que la que circulava fins ara. A Espanya s'han confirmat fins ara 100 casos d'aquesta variant i n'hi ha centenars més en estudi.

Argimon ha assegurat que no és que ara es comencin a buscar els contagis, sinó que ara s'intentarà "afinar" més aquesta cerca. "A la Vall d’Hebron seqüenciem uns 150 casos setmanals i un centenar més a Bellvitge, uns 250 a la setmana", ha assegurat. Per tant, totes les mostres que s'estan analitzant són a l'àrea d'influència de Barcelona.

El secretari també ha avançat que l'Institut Català de la Salut (ICS) ha comprat una plataforma de seqüenciació amb els fons europeus FEDER que preveu que estigui del tot instal·lada i integrada als hospitals a la primavera. La idea és incrementar la seqüenciació de cara a eventuals variants del virus sobretot per la pressió a què se sotmetrà la capacitat dels laboratoris catalans en els pròxims mesos.