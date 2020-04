El pla del Govern per combatre el covid-19: 170.000 tests fets per centres de recerca catalans en sis setmanes

El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació del programa Orfeu, que ha de servir per tenir més tests PCR per realitzar un cribatge massiu a la població. Es tracta d'activar les màquines PCR que ja hi ha a Catalunya, als entre de recerca, i que en una primera fase han de poder garantir 170.000 tests PCR per a les pròximes 6 setmanes. En una segona fase s'hi sumarien les universitats, amb una inversió d'1,4 milions d'euros, i, finalment, en una tercera fase, entrarien a fabricar test PCR els laboratoris privats. Fins ara, ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, s'han fet més de 70.000 tests PCR a Catalunya.

"La detecció del coronavirus és important. El desconfinament passa per un cribatge massiu de la població", ha dit la portaveu, Meritxell Budó, que ha explicat que s'ha aprovat una partida de 28 milions per atendre les necessitats en hotels d'arreu del territori que ara han d'atendre malalts de coronavirus. La responsable de Salut ha dit que ara mateix hi ha 2.010 llits UCI a Catalunya, 1.753 destinats a covid-19, i d'aquests 1.529 amb pacients de coronavirus ingressats en aquestes unitats, el que representa un 87%.

A més, Budó ha explicat que l'infectòleg Oriol Mitjà serà el responsable d'un informe que estarà llest en 15 dies i que ha de servir per avaluar l'estratègia de desconfinament a Catalunya: un informe que ha de tenir en compte les "mesures de salut pública i l'impacte social i econòmic" un cop se superi "l'actual confinament", i que reportarà directament al president de la Generalitat, Quim Torra. La portaveu ha admès que el desconfinament serà gradual i encara es trigarà "en tornar a la normalitat" i que, per tant, ara mateix és impossible dibuixar un horitzó final. Per això, ha remarcat, serà molt important l'informe que dissenyarà Oriol Mitjà, el nou assessor del Govern. En aquest sentit, Vergés ha dit que la tornada a la normalitat no serà igual a zones amb molta població, com Barcelona, que en zones amb menys densitat: "El desescalament del confinament serà diferent segons les zones de Catalunya".

Vergés ha detallat tot el material comprat per la Generalitat durant aquesta crisi. "8,7 milions de màscares quirúrgiques, 4,1 milions de bates, 4,4 màscares ffp2, 200.000 ffp3, 4,1 milions de bates, 2 mil milions guants i 200.000 ulleres", ha llistat la responsable de Salut, que ha defensat que l'atenció primària, la que es realitza als CAPs, sí que està tenint una tasca important per combatre la pandèmia.

Un 20% de residències no dona dades

El conseller d'Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha detallat la situació de les residències de gent gran i ha admès que encara hi ha un 20% de centres que no han detallat informació sobre els seus usuaris. Homrani ha dit que han començat a rebre material, EPIs, per "assegurar la protecció dels professionals" i evitar "el contagi" entre els residents. "Està arribant parcialment", ha dit Homrani, que ha aclarit que es tindran 450.000 mascaretes ffp2 i 900.000 quirúrgiques. El conseller ha explicat que s'ha programat el trasllat de residents a hotels, com, per exemple, 55 persones de la residència de Sant Andreu de Manresa a un hotel de Sant Fruitós de Bages.

Homrani ha dit que ara mateix hi ha 8 menors que s'han separat dels seus progenitors, perquè la seva família s'ha vist afectada pel covid-19 i no se'n podia fer càrrec. Inicialment es deriven a familiars, sinó a l'alberg de Cabrera i, en tercer lloc, en famílies acollidores.

També ha explicat que han rebut 1.000 tauletes per poder facilitar la comunicació entre els residents de les llars i les seves famílies. Així mateix, ha comunicat que 393 persones han estat traslladades de residències de gent gran "a hospitals d'aguts". Una dada, ha admès, que té "marge d'error" perquè el departament l'obté de la informació que arriba de cada centre diàriament.

Més duresa contra les segones residències

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha estat molt contundent a l'hora de demanar que la gent no trenqui el confinament per anar-se'n a segones residències, tal com han denunciat alguns veïns i alcaldes. Buch ha dit que ha reclamat als Mossos d'Esquadra que incrementi "la pressió a la gent que trenca el confinament de manera insolidària", amb més controls a les carreteres coincidint amb la Setmana Santa, i es coordinarà amb els alcaldes de les zones afectades perquè denunciïn la gent que ha anat a segones residències.