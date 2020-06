EN DIRECTE | Sanitat actualitza la xifra total de morts i notifica 28.313 defuncions

El ministeri de Sanitat ha xifrat en 28.313 el nombre total de víctimes per coronavirus a tot l'estat des de l'inici de la pandèmia després de donar per pràcticament acabada la correcció "cas per cas" de la sèrie. Fa més de deu dies que la xifra havia quedat congelada en 27.136 casos després que el passat 25 de maig Sanitat revisés la xifra a la baixa amb la 'desaparició' de gairebé 2.000 víctimes notificades fins llavors i que la deixessin congelada des del 7 de juny.



Segons els criteris de Sanitat, només comptabilitzen com a mort per coronavirus els casos confirmats mitjançant una prova diagnòstica. D'aquesta manera, els casos sospitosos d'haver patit la malaltia però que no van passar una prova diagnòstica queden fora d'aquest recompte. La xifra segueix sent allunyada a l'excés de mortalitat reportat pel Sistema de Monitorización de la Mortalidad ( MoMo), que entre l'1 de març i el 2 de juny ha registrat 43.866 defuncions més de les que es podrien preveure en aquesta època de l'any a tot l'Estat i que suposa un excés del 42%.

El pic a les UCI: més de 5.500 casos

La capacitat de llits d’UCI s’ha anat reduint progressivament amb la desescalada, però les comunitats tenen el requeriment del ministeri de Sanitat de poder duplicar o triplicar -segons la comunitat- els seus llits d’UCI en un màxim de cinc dies. Actualment, a tot l’Estat, hi ha ingressats 312 pacients greus, però a mitjans d’abril, quan es va produir el pic de pacients greus ingressats a les unitats de cures intensives, es van superar els 5.500 pacients. El sistema sanitari va fregar el col·lapse, però Sanitat posa en valor la capacitat reactiva dels hospitals, sobretot en els indrets més castigats pel coronavirus com Madrid i Barcelona, per no sobrepassar unes UCI gairebé al límit.

Pel que fa als pacients que necessiten hospitalització i estan ingressats en llits convencionals d’hospitals, actualment n’hi ha 1.682. Del total de 80.000 llits que hi ha a tots els hospitals de l’Estat, en els pitjors moments de la pandèmia n’hi van arribar a haver 40.000 d’ocupats. Un exemple gràfic que evoca aquesta situació seria imaginar un hospital que en un hospital de 12 plantes, 6 estiguessin totalment ocupades per pacients amb coronavirus.

34 brots han estat actius el darrer mes

Pel que fa a l'evolució de l'epidèmia, focalitzada ara en la detecció precoç de casos per evitar transmissió comunitarìa, "hi ha 9 nou brots actius i detectats a l’Estat", segons ha explicat Illa. Durant el darrer mes i mig han sigut fins a 34. L’origen dels brots ha sigut per motius de naturalesa diversa: 9 s’ha localitzat en escorxadors, alguns associats a treballadors espanyols que havien estat al sur de Lisboa (on hi va haver el brot), altres associats a les residències o l’àmbit sanitari, altres associats a temporers, també en festes, etc.

Des de Sanitat s’aclareix que com la capacitat de detecció actual entre l’inici dels símptomes i la data de diagnòstic és d’entre 24 i 48 hores, aquests brots estan controlats. En aquests 34 brots s’ha detectat fins ara 982 positius. "Encara estem acabant de detectar algunes cadenes de transmissió, petites, però que indiquen que el virus encara hi és. Per tant, hem de ser prudents i responsables en la mobilitat. No ens hem de moure sense sentit", ha explicat de la seva banda el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

Tres controls per a l'arribada de turistes

Amb l'obertura de les fronteres el pròxim diumenge, Illa ha explicat el procediment que haurà de passar "tota persona" que vulgui entrar al país. "Constarà en tres controls primaris: control documental, control de temperatura i control visual. Si no supera algun d'aquests tres controls serà analitzat", ha resolt el ministre. "Això es farà a tots els aeroports, però no es faran PCR massives. Es faran en cas que el personal mèdic en qüestió ho consideri oportú", ha afegit.