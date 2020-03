El Govern rectifica i ara demana ajuda a l'exèrcit per desinfectar un centre de menors

La Generalitat demana per primer cop l'ajuda de l'exèrcit pel coronavirus. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha demanat, a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per desinfectar un centre tutelat de menors a Badalona, on s'han detectat casos de coronavirus.

Segons han informat a Efe fonts pròximes a les actuacions, el centre afectat és la residència La Dida, de Badalona, que acull més de vint menors desemparats o en risc d'exclusió social.

Preguntats per l'ARA, el departament ha expressat ara que "mobilitzen" tots els recursos que tenen a l'abast "per fer front a la emergència sanitària del Covid-19". "Ens estem coordinant amb Protecció Civil, amb Interior, amb Salut, amb la Delegació del govern i també amb l'UME per garantir la millor resposta davant l’emergència", diuen des d'Afers Socials.

Gir de guió del Govern

La decisió de demanar ajuda a l'exèrcit arriba només unes hores després que, ahir dijous a la nit, el mateix departament critiqués durament les actuacions de desinfecció de l'exèrcit en residències de gent gran catalanes, una intervenció que van qualificar de "sorpresa" i "no coordinada".

De fet, fins ara el Govern s'havia mostrat reticent a demanar l'ajuda de l'exèrcit a la crisi pel coronavirus. Inicialment, el 18 de març, el conseller Miquel Buch va ser contundent –"A Catalunya no el necessitem", va dir–, encara que amb el pas dels dies l'executiu va anar modulant el seu posicionament, fins que dimecres el titular d'Interior va admetre: "Si el necessitem, ja l'hi direm".

Aquest divendres al vespre, però, el departament d'Afers Socials ha assegurat que es mobilitzaran "tots els recursos" que estiguin a l'abast. "Per davant de tot, en aquests moments, hi ha el sentit de responsabilitat i protegir la ciutadania més vulnerable", han afegit des del Govern.