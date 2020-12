Els indicadors del covid-19 continuen empitjorant i el Govern decidirà avui les noves restriccions

La fotografia de la pandèmia a Catalunya continua complicant-se, amb un nou empitjorament dels indicadors –la velocitat de propagació del virus ha pujat fins a l'1,34 i el risc de rebrot s'enfila 29 punts fins als 274– i, davant d'això, el Govern reitera que el "pas enrere" en la desescalda s'haurà de fer "com més aviat millor". El vicepresident del Govern Aragonès ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que les noves restriccions s'acordaran avui mateix i que es comunicaran avui o, com a molt tard, demà al matí.

Aragonès, que ha evitat donar pistes de quins seran els sectors afectats per les noves mesures, ha defensat que caldrà fer "cirurgia fina" per l'afectació econòmica que puguin tenir: "Des d'un punt de vista epidemiològic la solució és tancar-ho tot, però hi ha més punts de vista i les decisions es prenen fent una anàlisi diària de la situació epidemiològica i valorant elements sanitaris, econòmics i emocionals".

Ha dit que quan s'anunciïn les noves mesures, s'han d'explicar totes juntes i han d'estar molt clares. Ha assegurat que el pla de Nadal s'ha treballat amb antelació i que cal revisar-lo si les circumstàncies canvien. Ha donat per fet que el Nadal habitual se suspendrà, que s'haurà de fer "diferent": "És millor no voler córrer, són més importants les ganes de voler-hi ser tots".

Aragonès ha defensat, en aquest sentit, que ara cal "un cop de puny sobre la taula", que cal que ens "rebel·lem" contra les xifres de víctimes i ha apel·lat, sobretot, a la "responsabilitat individual" per complir amb totes les recomanacions.

Segons l'últim balanç del departament de Salut, avui s'han notificat 2.146 casos nous de covid-19 a Catalunya confirmats amb una PCR o un test d’antígens (96 més que ahir), que sumen un total de 333.139 contagis des de l’inici de la pandèmia.

30 noves víctimes mortals

A més, s’han registrat 30 noves víctimes mortals, les quals eleven el total a 16.524 defuncions des del març. Als hospitals han augmentat en 56 persones els ingressos a planta (ara hi ha 1.532 pacients), tot i que els ingressos a l'UCI es mantenen estables (345).

"Va a l’alça lentament però d’una forma constant", ha comentat el doctor Antoni Trilla sobre les dades de covid-19 a RAC1. Tot i que la situació té tendència a empitjorar", encara no hi ha repercussió a la UCI, però l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic creu que “és qüestió de dies”. És per això que demana prudència per flexibilitzar les mesures al Nadal i afirma que és evident que no es podrà avançar de fase. A més, aconsella a la ciutadania que siguin encara més restrictius independentment dels anuncis del Govern: "Si ens diuen que podem ser 6 és millor que siguem 4".