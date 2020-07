Picabaralla política entre Barcelona i Protecció Civil sobre les mesures que s'han pres per frenar el coronavirus

Picabaralla política entre l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil per la decisió de les mesures que s'han pres a la capital catalana i l'àrea metropolitana per frenar l'augment de contagis de coronavirus. En una entrevista al Via lliure de RAC1, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit aquest dissabte al matí que lamentava que la resolució que inclou les mesures no s'hagués consensuat amb el consistori, però una estona més tard, la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, li ha respost que l'Ajuntament de Barcelona té una representació dins del comitè del Procicat, que és on es van debatre totes les mesures i que, per tant, coneixien les recomanacions i restriccions que es van aprovar.

"És bo parlar les mesures abans i consensuar-les amb qui s’ha de veure afectat. Es poden afinar i orientar perquè siguin com més efectives millor. En aquest sentit, els ajuntaments sempre som els últims. Se’ns hauria de tenir més en compte", ha dit Colau, que ha afegit que divendres es van reunir tots els ajuntaments i que a la trobada van constatar que tenien "molts dubtes". És per això que van demanar reunir-se aquest dissabte al matí amb el Govern. Aquest divendres, Colau ja va aclarir que l'Ajuntament té una "presència tècnica" dins del Procicat perquè, segons va dir, tenen "la gerència de prevenció i seguretat que assisteix el Procicat", amb efectes "de garantir la coordinació i que flueixi la informació". "El Procicat és un òrgan de la Generalitat de Catalunya", va voler deixar clar l'alcaldessa de Barcelona.

Resposta de Protecció Civil

Però aquest dissabte, poc més tard de la intervenció de Colau, la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, responia també a RAC1. Ferrer assegurava que s'ha quedat "perplexa" quan ha sentit les declaracions de l'alcaldessa de Barcelona. "Que organismes i administracions que estan integrades dins del comitè diguin que no sabien res de les mesures que es van acordar ahir, quan ens reunim des de fa dies dia sí dia no, cada 48 hores, i també fem comitès extraordinaris... I quan dins del comitè una persona de l'Ajuntament... Doncs em deixa bastant perplexa, la veritat. Tenen una representació en aquest comitè des de l'inici de la pandèmia. I no hi ha hagut cap oposició sobre el que es va decidir. És un posicionament polític i no en coherència amb el que està passant", ha dit Ferrer.

Segons ha explicat la directora general de Protecció Civil, dins del comitè que ha decidit aquestes mesures "estan representats tots els departaments de la Generalitat i també de la Creu Roja, del govern d'Espanya i de l'Ajuntament de Barcelona".

"No permetrem que hi hagi acusacions de mentir"

Encara hi ha hagut una tercera intervenció en la picabaralla, del tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. "Ens ha costat molt entrar al Procicat. De fet, durant els primers mesos la Generalitat es va negar al fet que l’Ajuntament entrés dins del Procicat i vam haver d’apel·lar a la carta municipal, on es diu que tenim competències en aquest aspecte", ha apuntat Batlle, que ha sigut contundent: "La senyora Ferrer ha acusat l’alcaldessa de mentir. Actuarem amb tota la lleialtat, però no permetrem que hi hagi acusacions de mentir".

651x366 El tinent de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle / Elisenda Rosanas / ACN El tinent de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle / Elisenda Rosanas / ACN

Batlle ha reiterat les paraules de divendres d'Ada Colau, en les quals explicava que el consistori barceloní té una "presència tècnica" dins del comitè però que, tot i que en aquest comitè es van debatre aquestes mesures i ells van poder fer matisacions, en el moment que es va decidir la resolució la representant de l'Ajuntament no hi era, i ha lamentat que no se'n van assabentar "fins al final".

El responsable de seguretat de l'Ajuntament ha afegit que caldrà "una norma interpretativa d'alguns dels aspectes més controvertits d'aquesta resolució", perquè, com ha apuntat, des de diversos sectors barcelonins ja els han fet arribar diverses preguntes sobre què es pot fer i què no a la ciutat.