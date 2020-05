Barcelona subvencionarà a qui rebaixi el lloguer als comerços

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat avui la posada en marxa d'una línia d'ajudes als propietaris de locals comercials que s'avinguin a fer rebaixes pronunciades als seus llogaters. L'ajuda estarà enfocada als propietaris de locals de menys de 300 metres quadrats on es facin activitats que hagin quedat suspeses durant l'estat d'alarma, i serà de 600 euros si la rebaixa és d'entre un 25% i un 50% i de 1.200 euros si supera el 50%. La baixada de preu s'haurà de prolongar un mínim de sis mesos des de la declaració de l'estat d'alarma per poder optar a l'ajuda. El consistori hi destinarà un milió d'euros i les començarà a tramitar el 25 de juny amb el compromís de fer-ho de la manera més àgil possible. El càlcul que es fa per poder optar a la subvenció no exigirà que la baixada sigui igual durant els sis mesos, sinó que la suma final de la rebaixa suposi aquesta reducció superior al 25%. S'exigirà una declaració responsable per demostrar les xifres.

La mesura, segons el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, respon a les inquietuds expressades pel sector. A la ciutat hi ha 61.000 establiments comercials i el preu mitjà de lloguer es de 1.200 euros. Al maig la ciutat va posar en marxa un servei per mediar de manera gratuïta i intentar renegociar lloguers, que fins ara ha actuat en 70 casos. Ara el consistori vol "donar un incentiu més" a les dues parts per arribar a acords de rebaixes.

La regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, ha recordat que molts locals han estat setmanes sense ingressos i havent de fer front a despeses fixes, sobretot les derivades del lloguer. Es podran acollir a l'ajuda els propietaris de locals on hi hagi comerç al detall de productes alimentaris (excepte farmàcies), restauració, allotjaments, reparació o agències de viatges. Els titulars dels locals han de ser autònoms, mircroempreses i pimes, i els establiments no poden estar ubicats en centres comercials o galeries.

La subvenció forma part del pla de xoc de suport a la petita i mitjana economia de la ciutat , que ja ha incorporat punts com l'ajuda de 300 euros complementària a la de l'Estat per als autònoms. Fins ara s'han tramitat 8.900 ajudes d'aquest tipus i ja s'hi ha destinat la meitat dels cinc milions pressupostats per a això. El govern no preveu poder ampliar el fons inicial, però sí que té la intenció d'anar més enllà del milió pressupostat ara per a les ajudes al lloguer.

251 peticions per ampliar la terrassa

Pel que fa a l'avenç en el desconfinament, Collboni ha remarcat que el moment encara és "molt crític" a l'hora de controlar la pandèmia i ha demanat no relaxar les mesures. "Teníem ganes de veure com la ciutat començava aixecar persianes", ha dit, i ha assegurat que ahir, el primer dia de fase 1 a la ciutat, la reobertura de les terrasses va ser "desigual"i que van obrir més les d'establiments petits i de caràcter familiar que no tenen personal contractat. També ha constatat que van obrir més les de les zones on es depèn menys del turisme. "Tot el que ha passat era previsible", ha assegurat. El càlcul municipal és que ahir van funcionar el 40% de les terrasses de la ciutat. Fins ara el consistori ha rebut 251 peticions de bars i restaurants que demanen ampliar la terrassa o instal·lar-ne una per primera vegada.

Ara les dades de recuperació del virus "són força esperançadores", ha diagnosticat el primer tinent d'alcalde, i ha dit que això dona més confiança a l'activitat econòmica i al turisme. Collboni ha remarcat, però, que aquesta campanya d'estiu estarà molt enfocada al consum local i que a partir de Nadal les previsions ja indiquen que es podria començar a recuperar certa normalitat. La campanya d'atracció de turisme estarà centrada en el turisme de proximitat i estatal, tot i "l'abans i el després" que representa l'anunci del president espanyol que a partir del juliol s'esperarà turisme.

Oberts a donacions

L'Ajuntament ha confirmat que ha obert una via perquè les empreses que ho vulguin puguin fer aportacions econòmiques al consistori per fer front a la situació d'emergència. Generalitat i Estat ja permeten fer donacions i ara el consistori ha fet possible la mesura a nivell municipal. Així ho recull un decret d'alcaldia amb data de 25 de maig que regula el procediment de donacions. Segons el text publicat a la gaseta municipal, les donacions efectuades per persones físiques o jurídiques a favor del consistori han d'anar "exclusivament" destinades a finançar programes municipals "d'assistència social, sanitària i de promoció econòmica, així com altres que es considerin adients". L'Ajuntament haurà de donat compte de les donacions i la seva aplicació en una memòria, que haurà de contenir els imports i els programes als quals s'han destinat els diners.