Alba Vergés: "Tot fa pensar que aquest dilluns és segur portar les criatures a les escoles"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha criticat el model de desconfinament proposat pel govern espanyol explicant que "va arribar un moment que no podíem sortir a fer esport a un altre municipi però podíem anar a l'altra punta de la nostra regió a prendre alguna cosa. És incoherent". Segons Vergés, ha estat un model que ha portat a confusions perquè als ciutadans no sempre els ha quedat clar què calia fer. "Aquest plantejament del desconfinament no ens és útil. A la població li costa entendre'l. Nosaltres vam plantejar un desconfinament en què una de les potes és la comunicació del risc sobre ells mateixos i sobre el seu entorn", ha defensat, i ha insistit en recordar a la gent que la seguretat continua depenent molt del comportament de cadascú.

Sobre els propers dies –aquest dilluns, per exemple, s'unificarà el moviment de persones a l'àrea metropolitana– Vergés ha explicat que "la gent ha de caminar, ha de sortir, ho necessita emocionalment. Amb la informació que tenim avui, dilluns Barcelona i la seva àrea metropolitana es reunificaran pel que fa a la mobilitat". Una reunificació que podria alterar-se en cas d'emergència, ja que "tot pot canviar, no es pot donar res per fet" si es viu un repunt, ni tan sols tornar a aturar els moviments dins de l'àrea metropolitana. "La mobilitat és un factor que fa augmentar els contactes inevitablement. Ara bé, el fet de tenir unes ciutats molt denses permet esponjar i també és positiu. D'aquí al setembre canviaran moltes coses. Cada dia tenim més informació. Des del punt de vista de Salut ens posem a disposició de cada sector", ha explicat.

Tornada a les escoles

Segons Vergés, "tot fa pensar que aquest dilluns és segur portar les criatures a les escoles. Amb les dades a la mà, als nens no els afecta igual la malaltia: la poden transmetre, però en un percentatge més baix".

A propòsit dels rebrots, Vergés ha admès: "L'augment de casos a Barcelona no ens preocupa gaire, però n'estem fent seguiment". Un cas que separa del de Lleida, "on hi ha hagut un augment de casos, que s'han identificat i que tenen un origen social, per la qual cosa s'han pogut detectar i iniciar l'aïllament. A més, no ha empitjorat. Cal tenir molta prudència. La setmana del 7 al 13 de maig a Lleida hi havia 44 casos; del 14 al 20 n'hi havia 155, un creixement fort, i del 21 al 26, 141. Cal seguir tots aquests casos i els seus contactes. Estem parlant de gairebé un miler de persones". La consellera, però, celebra que "ara tenim una capacitat de detectar molt més àmplia que a l'inici de la pandèmia. A més, per sort l'augment de casos no està afectant els hospitals".

La consellera ha demanat "una comunicació clara amb la població" per tallar qualsevol possibilitat de tenir un rebrot, ja que "si tenim casos, es podrien tirar enrere algunes de les propostes d'obertura. L'objectiu ara és controlar la pandèmia sense haver de fer confinaments totals. Amb les fases sembla que estiguem en un concurs, amb un munt d'informes tècnics. Amb aquest concurs de fases, la població va perduda".