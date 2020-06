Sanitat només registra 40 casos nous en les últimes 24 hores, el 73% concentrats entre Catalunya i Madrid

Encara arrossegant el conegut efecte cap de setmana, que significa que el diagnòstic de casos va un ritme més lent que durant la setmana, Sanitat ha notificat un total de 40 positius nous per covid-19 a través de proves PCR en les últimes 24 hores. La xifra és lleugerament inferior als 48 notificats diumenge i notablement inferior als 130 notificats dissabte. El nombre total de contagiats a tot l'Estat ascendeix a 244.109, segons les dades que reporta diàriament el ministeri de Sanitat.

A les portes del final de l'estat d'alarma, Catalunya i la Comunitat de Madrid continuen sumant la majoria dels casos. Aquest dilluns la capital espanyola suma 12 positius diagnosticats en les últimes 24 hores, cosa que suposa un 30% del total. A Catalunya, segons les xifres de Sanitat, s'han reportat 17 contagis nous (un 42,5% del total).

Les xifres del camí cap a la "nova normalitat"

El ministeri manté congelada la xifra de morts totals per coronavirus en 26.137, "a l'espera d'acabar de validar i corregir la totalitat de les dades autonòmiques de manera individualitzada". En els últims set dies Sanitat ha notificat 25 defuncions noves per coronavirus, sis a la comunitat madrilenya, quatre a Castella i Lleó i una a Catalunya.

Les dades de Sanitat respecte a Catalunya discrepen de les que ofereix la conselleria de Salut catalana: el ministeri només compatibilitza com a mort per coronavirus les víctimes que van acreditar el contagi mitjançant una PCR, mentre que Salut reporta dades de les funeràries i inclou en el recompte de defuncions també els casos sospitosos.

Catalunya registra 35 morts i 587 contagis per coronavirus en els últims set dies

"Els dilluns sempre hem de tenir precaució amb la dades, però està clar que si ens fixem en les dades de l'última setmana –1.751 casos diagnosticats a tot l'Estat– la tendència segueix a la baixa", ha analitzat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

La prioritat recau ara en la detecció precoç. "Aquesta última setmana hi ha hagut 52.863 casos de persones amb símptomes compatibles amb el coronavirus. S'ha fet una prova PCR entre el 90 i el 93% d'aquestes casos. També sabem que un 7% dels contactes identificats han desenvolupat simptomatologia. Un 4 0% dels contagis corresponien a casos asimptomàtics detectats a partir de contactes", ha detallat Simón.

350 persones ingressades de gravetat actualment

"El risc d'una transmissió comunitària és cada cop més baix i està molt més controlat. Això ens permet centenar-nos en la detecció de brots, que permet prendre mesures concretes i focalitzades", ha afegit el doctor. Simón també ha volgut destacar que la capacitat de diagnòstic dels casos se situa ara al voltant d'un màxim de 48 hores. "Detectem més i casos més lleus. Això ens ho corrobora l'edat mitjana dels casos, que ha baixat dels 62 al març i l'abril i ara és de 54 anys en les dones i de 49 en els homes. En general, com menys edat menys gravetats dels casos".

"Aquesta setmana hi ha 352 persones ingressades a l'UCI. La setmana passada hi havia unes 500 persones i fa dues més de 600. Aquesta dada indica que el nombre de víctimes seguirà anant a la baixa", ha valorat Simón respecte a la projecció de possibles víctimes a partir dels casos més greus.

Por del focus de Madrid?

Aquests dies s'estan publicant a les xarxes socials campanyes contra Madrid per ser el principal focus de casos de coronavirus de tot l'Estat. "Madrid ha fet un esforç grandíssim per controlar l'epidèmia. Està clar que indrets com Madrid i Barcelona tenen molta més densitat de població i mobilitat de persones que en moltes altres zones d'Espanya. Això situa Madrid i els madrilenys en una zona complicada, però també és un nexe de comunicacions. Molts viatgers passen per Madrid. No s'ha de tenir por als madrilenys, però sí que s'ha de tenir especial compte si es va a la ciutat. És evident que tenen més casos perquè hi ha més gent, però també tenen una gran capacitat de detecció", ha analitzat Simón.

"A Madrid, per la seva situació i característiques, sí que s'haurà de ser molt eficaç i prudent per detectar i controlar brots. No és el mateix si pareix un brot a una ciutat com a Madrid o Barcelona que si apareix en indrets més rurals –ha volgut afegir el doctor i portaveu–. Al marge d'això, Madrid no està en una situació diferent de la de moltes altres parts d'Espanya".