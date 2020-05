Com evitar la pandèmia del futur

"El brot de SARS-CoV-2 era impredictible, però s'hauria pogut evitar", sosté un estudi publicat a la revista Frontiers in Medicine que analitza les causes de la pandèmia de covid-19 i les accions que s'han d'emprendre perquè no es torni a repetir una situació similar. Les semblances del brot actual amb els brots anteriors d'altres coronavirus haurien hagut de servir perquè no s'arribés a la situació actual, afirmen els autors del treball, liderat per Roger Frutos, del Centre de Cooperació Internacional en Investigació Agronòmica per al Desenvolupament (CIRAD), a França, i entre els quals hi ha Jordi Serra-Cobo i Marc López, investigadors de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona.

L'estudi explica que hi ha tres factors (un de biològic i dos d'origen humà) que possibiliten una pandèmia: el patogen ha de poder infectar humans i ser capaç de reproduir-s'hi, hi ha d'haver contacte entre persones i el reservori natural del patogen, i cal un cicle de contactes entre humans. Respecte al primer factor, "no es pot fer res per evitar la circulació de coronavirus en estat salvatge", expliquen els autors. "La humanització dels sistemes naturals incideix en la pèrdua d'hàbitats i de biodiversitat, però també en la dinàmica de les espècies reservori de patògens, i incrementa la probabilitat que infectin l'espècie humana", explica Serra-Cobo a propòsit del segon.

Pel que fa al tercer factor, els autors constaten que es va produir una tempesta perfecta: a mitjans de gener, es va celebrar el Festival de la Família en un districte de la ciutat de Wuhan, al qual van assistir més de 40.000 famílies, i pocs dies després, l'Any Nou xinès va fer que cinc milions de persones sortissin de Wuhan i més d'un milió d'estudiants hi tornessin des d'altres parts de la Xina. Hi ha estudis que fins i tot estimen que el virus podia estar circulant des del mes d’octubre, cosa que hauria facilitat un episodi de supercontagi durant aquests esdeveniments. La posició de la Xina en l'economia global va fer la resta.

Normativa internacional, mesures locals

Els autors del treball adverteixen que "hi haurà altres pandèmies, és només una qüestió de probabilitat i de temps". A més, indiquen que el risc més gran correspon als coronavirus i els arbovirus (virus com el dengue, el chikungunya o el Zika, transportats per mosquits). Per aturar-les "al seu punt d'origen en lloc de reaccionar-hi com s'ha fet i causar destrucció social i econòmica a llarg termini", l'estudi insta els governs no només a prohibir el comerç d'espècies protegides sinó a acompanyar la prohibició amb mesures polítiques com la renovació de mercats tradicionals per edificis on no es puguin emmagatzemar ni vendre animals vius.

En aquest sentit, el treball també recomana que els animals de granja no entrin en contacte amb animals salvatges. Per altra banda, els autors consideren essencial que les farmàcies tradicionals estiguin sota el control del govern, que els productes que venguin estiguin validats per institucions oficials i que passin controls de qualitat i traçabilitat sotmesos a inspeccions internacionals. L'estudi situa, finalment, com a mesura de màxima importància, que aquests productes estiguin subvencionats per garantir que es venguin a preus competitius i evitar que entrin al mercat negre.

Els autors també remarquen la importància de l'educació i les mesures preventives a escala local com a estratègia bàsica per evitar noves pandèmies. "Les normes han de ser internacionals, però s'han d'implementar de manera deslocalitzada", apunten. Així, es poden aplicar de manera més ràpida, barata i eficient. Sobre el cost d'aquestes mesures, els autors sostenen que "seran molt més barates que les mesures de contenció i la devastació de l'economia actuals".