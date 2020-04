EN DIRECTE | El Govern amplia la capacitat per fer tests PCR i en preveu realitzar 309.000

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que el Govern ha decidit ampliar el projecte Orfeu, que preveia la fabricació de 170.000 tests PCR gràcies als centres de recerca catalans, el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). Ara es dona el tret de sortida a la segona fase del programa, on hi participaran quatre universitat catalanes -UPF, URV, UAB i UB-, per arribar a la producció de 309.000 tests PCR per fer un "cribatge massiu" a la societat, ha explicat Budó, que ha remarcat que treballaran 24 hores al dia per produir aquests tests.