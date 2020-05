La selectivitat també es farà en instituts aquest any

Més canvis a la selectivitat. La convocatòria de les proves d'accés a la universitat (PAU) es farà també en instituts de secundària, tant públics com concertats, i no en seus universitàries com es feia fins ara. Així ho ha obligat la pandèmia, per tal d'ampliar els espais, reduir tant els desplaçaments d'alumnes com professors i evitar les aglomeracions que s'haurien produït a les facultats.

Això no vol dir que cada alumne s'examinarà en el seu centre d'estudi, sinó que es treballa amb la finalitat de distribuir l'alumnat prioritzant criteris de proximitat, la qual cosa pot significar que en alguns casos caldrà seguir realitzant algun desplaçament però molt més curt del que és habitual respecte a les anteriors edicions.

Aquesta mesura d’una nova distribució territorial dels exàmens PAU anirà acompanyada de totes les altres mesures que les autoritats sanitàries estableixen per al conjunt de la població i que estiguin vigents en el moment de la realització de la PAU 2020. Per tant, l’Oficina d’Accés a la Universitat del CIC continuarà estant amatent al desenvolupament i la contenció de la pandèmia per tal d’assegurar la seguretat de tots els participants. Tot plegat, afegeix més complexitat a "l'exigent logística" que ja comporten aquestes proves, segons ha informat el Govern.

L'anunci és un canvi més en la selectivitat d'aquest any. Primer van ser les dates – es va ajornar un mes, del 9 a l'11 de juny al 7, 8 i 9 de juliol–, i després es van concretar algunes modificacions en les proves, que ara tindran més opcions per respondre i canvis en les puntuacions. L'ARA va recollir fa uns dies les novetats que s'introduiran a les proves d'accés a la universitat (PAU) d'aquest any a les principals matèries. En total, hi ha 29 assignatures que entren a examen: cinc són de la fase general (català, castellà, una llengua estrangera, història i una assignatura més depenent del tipus de batxillerat) i la resta són matèries de modalitat.