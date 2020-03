"És urgent enviar sanitaris i medicaments pal·liatius a les residències"

"Hem vist com s'està gestionant la crisi del coronavirus a les residències de gent gran i és urgent actuar-hi". Josep Maria Via és metge, especialista en gestió de serveis sanitaris, ha format part de l'equip directiu de l'Institut Català de la Salut i del Servei Català de la Salut i ara fa d'assessor, sobretot en l'àmbit sociosanitari. Des de la fundació Edad y Vida alerta de la necessitat d'atendre de manera urgent les residències d'avis. Cal, diu, enviar-hi metges, infermeres, oxigen i morfina.

Què han vist en aquests centres?

La crisi del coronavirus ha posat de relleu que no hi ha prou personal mèdic a les residències perquè són espais que es van concebre, inicialment, com a substituts de la llar per a persones que encara es valien mínimament de manera autònoma, però això ja no és així en la majoria de casos i moltes allotgen gent gran de perfil molt similar a la que hi ha en centres sociosanitaris. Per això, ara que calen moltes mans, està clar que els falta personal mèdic, però també medicaments com morfina o sedants.

Quines actuacions demanen?

Proposem enviar-hi de manera urgent metges i infermeres que treballen als CAP. Ara que el gruix de les visites a l'atenció primària s'han desprogramat, es pot reduir el personal que es queda en aquests centres fent atenció telefònica o atenent algunes consultes. I no enviar-los a les residències amb les mans buides, sinó amb oxigen i kits de cures pal·liatives. L'objectiu és donar confort a les persones grans que viuen en aquests centres i evitar-los patiment. Moltes de les morts que està produint el coronavius es donen en residències, ¿com pot ser que no s'estigui atenent aquests espais com toca? És urgent enviar-hi personal sanitari, equips de protecció i medicaments. A llocs com Galícia, Castella-la Manxa o València estan demanant col·laboració als metges d'hospital. Nosaltres, tenint en compte el pic de feina que ja afronten aquests professionals, creiem que estaria bé destinar-hi els metges de l'atenció primària.

¿Les residències estan preparades per atendre les persones contagiades?

Està clar que moltes de les persones que viuen en aquestes residències –donada la situació de fragilitat en què es troben– és molt probable que no es beneficiessin d'un tractament a l'UCI. Hem de garantir que les morts a les residències siguin dignes i valorar en cada cas si realment cal enviar una persona a l'hospital.

En algunes residències la situació és més greu...

A la majoria hi falta personal sanitari, no estaven pensades per atendre una alerta sanitària com aquesta i preocupen especialment les més petites. Moltes no tenen ni espais on poder fer l'aïllament de les persones malaltes. No hi ha tallafocs. Per això, ens han demanat col·laboració per buscar hotels on poder allotjar les persones que viuen en residències que no estan ben preparades. A més, molts dels professionals que hi treballaven ara han de quedar-se a casa perquè han donat positiu o perquè han de fer la quarantena. Se suma que no hi ha assistència mèdica i que molt del personal no pot anar a treballar.