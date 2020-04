“La setmana vinent determinarà quina és la tendència després de tornar al confinament parcial”

Els pròxims dies seran claus per determinar com evoluciona la taxa de contagis a Catalunya, la mesura que permet calcular la velocitat de transmissió del coronavirus. L'augment de tests previst i el fet que ja faci entre 10 i 14 dies (el temps que passa entre el contagi i el diagnòstic) des que es va passar del confinament dur al parcial –el 13 d'abril– seran determinants per veure com evoluciona la transmissió dels contagis.

"Si l'increment de tests que s'ha fet a Catalunya últimament es barreja amb un nou augment de contagis, que podria ser conseqüència del desconfinament parcial, pot ser que ens trobem davant un nou creixement de la malaltia sostingut en el temps. A partir de la setmana vinent haurem d'estar atents per veure si es recupera la tendència a la baixa, que voldrà dir que, malgrat que s'han diagnosticat més casos –perquè s'estan fent més tests–, la tendència és decreixent, o si, per contra, la tendència va a l'alça, que s'explicaria per l'efecte del desconfinament parcial", explica Clara Prats, investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La importància de tenir controlada la taxa de contagis

"La taxa de contagis ens dona una idea de la velocitat a què es propaga la malaltia, però és important analitzar-la juntament amb quanta gent contagiada hi ha i que, per tant, pot ser infecciosa. És a dir, si tens una taxa de valor 2 –que vol dir que cada malalt en contagia dos més–, això significa que la malaltia es propaga molt ràpidament, però si només tens 10 malalts, al cap d’uns dies en tindràs 20, després 40... I són xifres baixes. En canvi, si la taxa també és de 2, però tens 5.000 contagiats i passes al cap d’uns dies a 10.000, després a 20.000... la situació és dramàtica".

Prats insisteix que això serà molt important per a la fase que hauria de venir a partir d'ara. "Molta gent espera que la taxa de contagis anirà baixant d'1 fins a arribar a 0. Però això no passarà. Si tot va bé, el que esperem és que al juny arribem a un nivell basal en què encara hi haurà contagiats nous, però que sigui una xifra estable que suposi un creixement diari raonable. Per exemple, que hi hagi 10 casos nous diaris i que tot l'estiu ens mantinguem en aquest creixement, que seria assumible per al sistema de salut i estable". En aquest cas, la taxa de contagiats estaria en un valor 1, però el creixement de nous casos, com que seria tan baix, quedaria controlat. "Quan la taxa va baixant d'1 marca que estem aplanant la corba de contagiats, però la cosa normal és que s'estabilitzi en un valor pròxim a l'1. No podem esperar que la taxa baixi a 0 d'un dia per l'altre, però el que no volem és que vagi per sobre d'1, perquè això significaria un creixement", afegeix la investigadora de la UPC.

"Treballem amb aquesta taxa, sobretot, per avaluar el risc dels pròxims dies. Mirem la taxa i els casos infecciosos dels últims dies i això ens permet preveure el risc de creixement dels pròxims dies". De fet, traslladat en un gràfic [vegeu el que encapçala la notícia], s'observa com oscil·la la taxa de contagis comparada amb els nous casos diaris tant de contagiats com de morts i altes. Però s'ha de tenir present que la taxa, com que es calcula amb un valor mitjà dels dies anteriors respecte als nous contagis, tarda uns 5 dies a plasmar visualment aquests efectes.

L'índex de risc és el producte resultant entre la taxa de contagis i casos actius dels últims 14 dies. "L'ideal és que les dues variables siguin baixes, perquè llavors tens un risc baix. Si les dues són altes, estaríem en un risc molt alt. Llavors els altres casos són intermedis depenent d'on et situïs: una taxa d'1, però amb una xifra de nous contagiats baixa, és una situació de control; la mateixa taxa, però amb molts nous contagis, és una situació de descontrol", sintetitza.

"No podem pretendre d'un dia per l'altre que la taxa de contagis baixi a zero", afirma Clara Prats, física de la UPC

"La taxa de contagis mostra el potencial contagiós de la malaltia, però s’utilitza el nombre de nous casos dels últims 14 dies com a indicador de la població infecciosa", conclou Prats, que assegura que fins que no hi hagi una vacuna la millor manera de combatre una malaltia d'aquestes característiques són les ja conegudes mesures de distanciament social i d'higiene. "També està en qüestió el tema de la immunitat, però encara som molt lluny del que en el camp de l'epidemiologia s'anomena la immunitat de ramat, que defineix que la majoria de la població és immune i actua de barrera. Per tant, ara per ara, s'ha d'actuar d'una altra manera: amb la higiene, el distanciament i les barreres físiques com les mascaretes i les pantalles que posen a les botigues".