Identifiquen un fàrmac en fase clínica que bloqueja els efectes del coronavirus

Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), en col·laboració internacional, han identificat un fàrmac capaç de bloquejar els efectes del SARS-Co-V2, origen del coronavirus. El tractament s'està provant en 200 pacients amb covid-19 després de demostrar la seva eficàcia en minironyons generats mitjançant tècniques de bioenginyeria a partir de cèl·lules mare humanes.

S'ha desxifrat com el virus interacciona i infecta les cèl·lules del ronyó i s'ha identificat una teràpia dirigida a reduir la seva càrrega viral. La professora d'Investigació ICREA Núria Montserrat, que ha liderat el grup de l'IBEC, ha explicat que l'ús d'organoides permet reduir "dràsticament" el temps que es destina a provar un nou medicament en humans.

Publicacions recents han demostrat que per infectar una cèl·lula, els coronavirus utilitzen una proteïna, denominada S, que s'uneix a un receptor de les cèl·lules humanes denominat ACE2 (enzim convertidor d'angiotensina 2). Aquesta unió s'ha detectat com a porta d'entrada del virus a l'organisme i per això evitar-la podria construir una possible diana terapèutica.

A més del pulmó, aquest receptor també s'expressa en altres teixits, entre els quals hi ha el cor, els vasos sanguinis, l'intestí i els ronyons, cosa que explicaria la disfunció multiorgànica que s'observa en els pacients infectats. El fet que aquest receptor s'expressi fortament en els ronyons i que el virus es trobi en l'orina és el que ha portat els investigadors a utilitzar organoides renals com a model de prova.

En l'estudi hi han participat l'Institut Karolinska de Suècia, l'Institut de Biotecnologia Molecular de l'Acadèmia Austríaca de Ciències i el Life Sciences Institute de la Universitat de la Colúmbia Britànica, entre d'altres. La investigació s'ha publicat aquest dijous a la revista Cell.