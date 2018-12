En llibertat provisional l'home arrestat per matar una dona embarassada fa 37 anys al Bages

Un jutge de Manresa ha deixat en llibertat provisional l'home arrestat ahir a Castelló per haver matat una dona de 25 anys embarassada l'any 1981 al Bages. La Guàrdia Civil ha pogut resoldre el crim 37 anys després gràcies a una mostra d'ADN del fetus, que els va portar fins a l'ara detingut, amb qui la víctima havia tingut una relació i que era el pare de la criatura. Ara l'investigaran per homicidi.

Tot i deixar-lo en llibertat, el jutge obliga l'arrestat a estar localitzable en tot moment i a fixar un domicili on se'l pugui trobar. L'home, que ara té 73 anys i que ha contestat a les preguntes del jutge i del fiscal del cas, ha mostrat la voluntat de col·laborar en la investigació i per això s'ha acordat la mesura.

El cos de la jove va aparèixer l'any 1999 en una finca de Sant Esteve de Guardiola. El propietari dels terrenys el va localitzar mentre plantava una olivera. Tenia un impacte de bala al cap i un cop a la mandíbula. Es va determinar que la víctima tenia uns 30 anys, que estava embarassada de cinc mesos i que havia mort uns 15 anys abans. De les restes òssies se'n va extreure una mostra d'ADN, però ningú havia denunciat la desaparició de la noia i fins fa un any la Guàrdia Civil no havia pogut posar nom i cognoms a la víctima.

Fa un any la germana de la noia assassinada va denunciar la seva desaparició. No ho havia fet fins aleshores perquè a finals del 1981, quan van perdre el contacte, creia que la noia havia volgut trencar la relació amb la seva família voluntàriament perquè havia fet un canvi de vida. L'última vegada que la va veure va ser l'octubre del 1981 i tenia una complexió física diferent: va pensar que podia estar embarassada.

Primera denúncia per desaparició

Fa un any, quan es va engegar un procés administratiu per considerar la noia morta, la seva germana –que volia aturar aquest tràmit– va decidir denunciar-ne la desaparició. Va ser el primer cop que es denunciava i es va prendre una mostra d'ADN a la germana. Quan es va introduir la seva mostra a les bases de dades de cadàvers sense identificar, va coincidir amb el perfil genètic de les restes òssies localitzades el 1999 a Sant Esteve de Guardiola.

A partir d'aquí, la Guàrdia Civil va interrogar la germana, que va explicar que la víctima –quan va desaparèixer– tenia una relació sentimental amb un home. Els agents van identificar aquest home, que el 1981 –quan ell tenia 36 anys– era propietari del terreny de Sant Salvador de Guardiola on es van trobar les restes òssies. També van descobrir que la relació de l'home amb la noia havia sigut extramatrimonial perquè ell estava casat amb una altra dona amb qui vivia a Madrid amb els seus tres fills.

Després de les descobertes de l'últim any, es va exhumar el fetus –que estava enterrat– per extreure'n una seqüència completa d'ADN (una operació que no havia sigut possible el 1999). Amb la mostra, la Guàrdia Civil ha pogut determinar que l'home era el pare del fetus que gestava la víctima. No consta que el jutjat doni els fets per prescrits, de manera que s'hauria de poder jutjar el detingut pel crim de fa 37 anys.