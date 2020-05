Catalunya registra menys de 200 pacients d'UCI per primer cop des de l'inici de la pandèmia

El nombre de nous contagis per coronavirus a Catalunya es manté en la línia del que ja apuntaven les dades d'ahir. Si dissabte se'n van registrar tan sols 24 nous casos, les dades publicades avui, però, tornen a parlar de més de dos-cents positius confirmats: en concret 243, un més que ahir. En total, ja són 65.303 les persones que s'han contagiat de covid-19 a Catalunya des que va començar la pandèmia. També és de destacar que avui és el primer cop que els ingressats de l'UCI baixen dels 200 des de l'inici de la pandèmia. Des del principi fins ara, un total de 4.016 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 187.

Pel que fa al registre de morts per coronavirus, també repunten lleugerament. A hores d'ara, les funeràries han registrat 11.877 defuncions fins a dia d’avui amb covid-19 o com a sospitoses. L'última actualització, la d'aquest mateix dimarts, ha afegit 29 morts al total, 16 més que les que es van sumar ahir. D’aquestes defuncions, 6.633 han tingut lloc a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.928 a una residència i 774 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.

Les dades d'aquesta actualització, però, no corresponen només a les notificacions de persones traspassades en les últimes 24 hores. També hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs fins ara. De fet, segons les dades del departament de Salut, aquest dilluns només han mort dues persones i 64 nous positius.

La situació greu dels treballadors de les residències de gent gran a poc a poc també dona senyals de millora. Si ahir hi havia 2.700 professionals estan aïllats per sospita o confirmació, avui ja se'n notifiquen 2.505. Pel que fa als residents dels geriàtrics, la dades d'avui parlen de 28 nous casos (ja són 13.797 els casos registrats des de l'inici de la pandèmia).

La xarxa catalana de centres de salut també avança en el nombre d'altes. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 37.254 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19.