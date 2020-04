Catalunya registra 118 víctimes, la xifra més baixa des que s'utilitza el recompte de les funeràries

Catalunya ha registrat 118 víctimes per coronavirus en les últimes 24 hores. Aquesta és la xifra més baixa des que Salut va canviar el sistema de recompte i ara es fan servir les dades de les funeràries. A més, hi ha 815 nous contagis confirmats. En total, ja hi ha 49.088 positius i 9.764 víctimes de covid-19. A més, 27.849 ciutadans han estat donats d'alta des de l'inici de la pandèmia, mentre que segueix baixant la pressió a les UCI, on ara mateix hi ha 833 persones ingressades, 33 menys que el dissabte.

El diumenge que els nens han tornat al carrer ha acabat amb una notícia optimista pel que fa al recompte de víctimes, ja que malgrat registrar-se 118 defuncions és la xifra més baixa des que es va canviar el sistema de recompte. Aquest nombre inclou els pacients que havien donat positiu en vida més els casos sospitosos. Són 36 víctimes menys que el dia anterior, tot i que aquestes dades s'han de posar en quarantena perquè, al ser diumenge, dilluns pot produir-se un repunt per l'efecte cap de setmana. Les 9.764 morts per covid-19 representen un augment de l'1,2%, el percentatge més baix des del 14 de març.

La majoria de les defuncions han estat als hospitals, on s'han registrat 72 víctimes. En total, 5.685 catalans hi han perdut la vida, un 58,2% del total. A les residències de gent gran s'han afegit 42 defuncions, i ja hi ha 2.814 interns morts per la pandèmia, el 28,8%. A més, 6 persones han mort al seu domicili (en total són 563, el 5,8%) i una altra a un sociosanitari (ja són 111, l'1,1%). La resta estan pendents de classificar-se per falta d'informació.

833 pacients a l'UCI

A les UCI segueixen les bones notícies, ja que dia rere dia baixa el nombre de persones ingressades. Ara són 833, 33 menys que el dissabte. Encara que aquest diumenge 23 pacients hagin hagut d'entrar a la unitat de crítics, el total de ciutadans ingressats ha baixat, en bona part perquè molts ja han pogut ser traslladats a planta. A més, s'han registrat 470 noves altes, 166 més que el dia anterior, fet que eleva el total de persones que ja han superat la malaltia a 27.849.

Pel que fa als contagis confirmats, la xifra ha estat superior a la de dissabte (815, 175 més). En total, els 49.088 casos confirmats representen un augment de l'1,7%. D'aquests, 7.733 són professionals sanitaris, un 15,8% del total de positius En canvi, els casos sospitosos han estat menors als del dissabte: se n'han registrat 3.987, un miler menys. En qualsevol cas, el total de possibles infectats s'eleva als 101.909. Sumant els dos conceptes, Catalunya supera els 150.000 infectats, entre els positius confirmats i els sospitosos (150.997).

Un de cada cinc positius vivia en una residència

Però les residències segueixen sent un dels llocs on més es pateix la pandèmia. Ja s'han superat els 10.000 interns contagiats (10.139). És a dir, que un de cada cinc positius (concretament el 20,6%) vivia en una residència de gent gran. A aquests s'hi poden sumar els 20.360 casos sospitosos. En total, són 30.499 interns infectats o sospitosos, el 47,6% de tots els que hi viuen. A més, hi ha 5.520 professionals aïllats, un 7,4% dels treballadors de geriàtrics.