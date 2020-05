Un error en el recompte havia inflat els positius a Catalunya

Un error en el recompte havia inflat el nombre de casos positius per covid-19 a Catalunya. Fonts del departament de Salut ha reconegut aquest dilluns que algunes de les dades facilitades fins ara no eren correctes i que la xifra de contagis era menor a la que s'havia estat publicant. Així, amb la correcció i l'actualització d'aquest dilluns, hi ha 60.148 contagis al país, 3.293 menys dels que s'havia dit.

D'aquests 60.148 casos, "56.239 són positius confirmats per una prova PCR, mentre que 2.447 són casos positius confirmats per un test ràpid i 1.462 són casos probables (que tot i que manifesten clínica de Covid-19, els resultats de les PCR practicades no són del tot concloents per a descartar-lo)", aclareix Salut en el comunicat emès aquest vespre.

A banda dels casos confirmats, aquest dilluns s'ha produït un repunt en les dades de víctimes. Un augment habitual ja que s'actualitzen les dades del cap de setmana. En total hi ha 11.666 morts per la pandèmia, 112 de noves. La majoria de les que s'han registrat aquest dilluns són de persones que han mort amb símptomes compatibles amb el covid-19. De la suma de defuncions, 6.851 eren casos confirmats de covid-19 i els 4.815 restants, possibles contagiats.

D'altra banda, s'han registrat 112 altes i ja hi ha 36.208 curats a Catalunya, mentre que l'ocupació a les UCI segueix a la baixa. Ara hi ha 274 llits ocupats per pacients de coronavirus, 21 menys que el dia anterior.