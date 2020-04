479 morts més a Catalunya les últimes 24 hores, segons els càlculs fets públics per Salut

Ahir, l’endemà del canvi de mètode de la Generalitat en el recompte de morts, Catalunya va registrar 479 defuncions per covid-19, una xifra molt propera al total de l’Estat, que va ser de 551. La proximitat es dona perquè mentre que l’Estat només compta els casos que han donat positiu al test PCR, la Generalitat hi afegeix ara els casos reportats per les funeràries en els quals un metge ha atribuït la mort al virus.

Així, el nombre total de morts passa a ser de 7.576, segons el recompte de la Generalitat, que, d’altra banda, va oferir el total de casos positius i sospitosos registrats als hospitals: són 4.056. Amb la informació de les funeràries, a les residències de gent gran hi han mort 2.015 persones. Les UCI, encara que segueixen rebent una alta pressió de malalts amb coronavirus, van tornar a oxigenar-se fins a arribar a la xifra més baixa des de l’inici de la crisi: al tancament d’aquesta edició eren 1.267. La variabilitat entre les xifres de morts i contagiats en funció de si es compten també les persones sospitoses fa de les persones en estat greu un baròmetre fiable que mostra una millora de la fotografia general. En total, hi han passat 2.886 persones.

Pel que fa a les infeccions totals, Catalunya ja ha registrat 39.736 positius per covid-19, però la Generalitat va informar també que hi ha 59.195 casos sospitosos, persones amb símptomes que els metges classifiquen com a possible cas. Sumats, fan elevar la xifra a 98.931 possibles contagiats, 4.099 més que el dia anterior. Dels positius, 5.966 són professionals del sector sanitari. A les residències de gent gran s’hi han registrat 5.616 casos i n’hi ha fins a 7.146 més de sospitosos.

Des de l’inici de la pandèmia, s’ha donat l’alta hospitalària a 18.724 persones diagnosticades amb covid-19.