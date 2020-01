Els delictes augmenten un 2,9% a Barcelona el 2019

No n'hi ha hagut prou amb l'augment d'agents dels Mossos d'Esquadra a Barcelona per revertir el nombre de delictes, que des de fa anys creix de manera sostinguda a la ciutat: durant el 2019, els delictes van créixer un 2,9% a Barcelona. Tot i aquesta xifra a l'alça, el departament d'Interior valora positivament les dades, perquè evidencien alhora l'impacte de l'entrada en funcionament del pla Barcelona Ciutat Segura, que va activar Interior per combatre la criminalitat a la ciutat. El 2019 es van produir un total de 229.258 delictes a Barcelona: 136.110 abans d'implementar-se el pla, el 29 de juliol, i 93.148 des d'aleshores. Això significa que abans del pla els delictes havien augmentat un 7,7% i que, després de posar-lo en marxa (i que arribessin 400 agents més a Barcelona), els delictes han baixat un 3,5% en relació amb els mateixos mesos del 2018.

Tot i que han disminuït un 1,2% en relació al 2018, els furts segueixen sent el delicte més comú –sis de cada deu delictes ho són–, mentre que els robatoris amb violència i intimidació suposen el 10% dels fets delictius. Aquests fets han tancat el 2019 amb un creixement del 19%, després d'haver registrat una pujada de fins al 31%. La majoria d'aquests delictes es produeixen a Ciutat Vella i l'Eixample, on es concentren pràcticament la meitat dels fets coneguts de tota la ciutat, en part perquè són les zones amb més concentració de turistes, un col·lectiu "vulnerable". De fet, una de cada quatre víctimes de furt a Barcelona és un turista.

Les dades les han presentat aquest dilluns el conseller d'Interior, Miquel Buch; el director general dels Mossos, Pere Ferrer, i el comissari en cap, Eduard Sallent, després de la segona reunió amb tots els participants del pla, que inclou l'Ajuntament, empreses, associacions turístiques, gremis de comerciants i hotelers o entitats. "Barcelona és una ciutat segura", ha dit Sallent, que ha valorat "molt positivament" els resultats del pla, els quals van permetre incorporar 167 mossos de pràctiques durant l'estiu i 384 efectius definitius a finals de setembre.

Això ha permès treure al carrer cada dia un 20% de patrulles per fer una feina de prevenció. Ho ha constatat amb la dada de detencions: si abans del pla havien crescut gairebé un 22%, després l'increment ha sigut del 6,4%. "Ens anticipem. La policia s'ha situat per davant del delicte", ha afirmat Sallent.

Canviar o actualitzar les lleis

El pla inclou mesures que caldria implementar per seguir reduint la xifra de delictes a la ciutat. Per exemple, proposen endurir el codi penal per als reincidents, així com actualitzar l'ordenança de civisme de Barcelona per "adequar-la als usos actuals" i procurant "no estigmatitzar" certs col·lectius. Una altra idea que han posat sobre la taula és "actualitzar" la normativa sobre videovigilància, perquè està "desfassada i és farragosa", segons ha dit Ferrer. El marc legal actual, per exemple, no permet llegir les matrícules dels cotxes, un fet que seria de "gran ajuda" per resoldre i evitar delictes.

També han dit que cal ampliar la xarxa d'oficines d'atenció a les víctimes per donar un servei de proximitat , implantar els tràmits policials online o fer plans específics per abordar la seguretat al transport públic, entre altres mesures.