El 60% dels hospitals catalans fan més cesàries de les que calen

Una radiografia dels parts que hi ha a Catalunya demostra que el 60% dels hospitals públics i concertats practiquen més cesàries de les que haurien de fer. Segons el departament de Salut, fins a 28 hospitals catalans superen injustificadament el límit de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que diu que la xifra de cesàries no hauria de superar el 15% dels parts assistits pel centre.

Entre els equipaments hospitalaris que ultrapassen aquest llindar n’hi ha que el depassen amb escreix. És el cas del Centre Mèdic Quirúrgic de Reus, que és manté al capdavant del rànquing amb el 62% dels parts practicats per cesària. També l’Hospital d’Amposta suspèn, ja que més de la meitat dels parts que atén tampoc són vaginals. Els segueixen de prop la Clínica Terres de l’Ebre i l’Hospital Comarcal del Pallars, amb gairebé un 40% de cesàries registrades.

A l’altre extrem hi ha alguns dels més sol·licitats a nivell català, com el Josep Trueta de Girona, el Sant Joan de Déu d’Esplugues, l’Hospital de Terrassa i el Moisès Broggi. Destaca l’experiència de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, que ha reduït a la meitat el percentatge de parts per cesària els últims anys.

Ara bé, a la part mitjana del rànquing de cesàries és on hi ha la majoria d’hospitals. Són els que ultrapassen la barrera del 15%, però per pocs punts. Entre aquests, n’hi ha que són centres de referència. Com la Vall d’Hebron, que, malgrat que registra un 21,6% de cesàries, el departament considera que no en fa més de les que li pertoquen tenint en compte la xifra de parts complexos que atén.

L’Hospital de Sant Pau també ocupa aquest espai intermedi. Practica un 18,4% de cesàries, i el departament l’insta a millorar, però des del mateix l’hospital asseguren que aquestes no són “males dades” perquè ells també tendeixen a concentrar més embarassos d’alt risc. “El 15% tindria sentit si visquéssim en un món on tots els parts fossin de baix risc, però vivim en una societat on cada vegada més mares amb problemes tenen fills”, explica la doctora Elisa Llurba, que és directora d’obstetrícia i ginecologia de l’Hospital de Sant Pau. Una de les principals causes d’aquest augment d’embarassos de risc és que les catalanes cada vegada són mares més tard: l’edat mitjana és de 32 anys.

Preocupades per la salut

Segons el mateix informe, les dones també van més al CAP que els homes. L’any passat l’atenció primària va rebre 46 milions de visites (un 1% més que el 2016). Però les dones van acudir-hi 7,1 cops de mitjana, i els homes 5,4. Elles també són les principals usuàries del 061 CatSalut Respon, el telèfon de salut de Catalunya. En aquest cas, el perfil més habitual és el de les dones de menys de 64 anys amb un alt nivell de formació.