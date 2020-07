El 70% dels avis i el 56% dels treballadors de residències infectats per covid-19 són asimptomàtics

El problema dels malalts de covid-19 asimptomàtics es confirma, sobretot a les residències de gent gran. Un estudi de la Vall d’Hebron ha demostrat que el 70% dels residents i més de la meitat dels treballadors d’una setantena de geriàtrics de Barcelona que es van infectar amb el virus no van mostrar cap símptoma durant els 15 dies previs fins que la malaltia es va fer evident. Durant aquest temps, però, sí que eren transmissors del virus.

L’estudi, liderat per la cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de la Vall d’Hebron, Magda Campins, ha estudiat en total 69 centres i més de 6.000 persones. "És l’estudi més gran que s’ha fet mai en relació a les residències pel que fa a volum de persones a nivell mundial", ha subratllat Campins, que també ha destacat que la coordinació entre els equips d’infermeria de l’hospital i els del Servei d’Atenció Primària Muntanya, que també hi ha col·laborat, ha permès assolir resultats en un "temps rècord".

Les proves es van fer entre el 10 i el 24 d’abril, és a dir, just després del gran pic de la crisi sanitària, que gairebé va col·lapsar els hospitals. Els resultats constaten que, en aquell moment, el 24% dels residents estudiats estaven infectats i el 15% dels treballadors també. "El que més ens va cridar l’atenció que en la gran majoria no hi havia cap símptoma previ. Això és una dada clau que ens porta a fer un canvi dels protocols establerts", assegura Campins, que remarca que en entorns com els de les residències "definir si una persona està infectada o no basant-nos en la simptomatologia no és útil".

Uns resultats extrapolables a la societat

"Si volem tallar la transmissió s’han de fer actuacions molt ràpides i no només sobre les persones que tenen símptomes", ha sentenciat Campins. En aquest sentit, els metges que han liderat la investigació asseguren que aquest percentatge d’asimptomàtics a les residencies pot servir per extrapolar els resultats a la societat en general.

"Actualment el percentatge d’asimptomàtics segur que és molt superior al 50% dels infectats: és a dir la meitat de les persones que detectem positives per covid-19 no tenen cap símptoma", ha assegurat el doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de la Vall d’Hebron. Aquests resultats, per tant, podrien ajudar a tenir en compte i a desenvolupar noves mesures de control del virus en un futur a curt i mitjà termini.

Campins ha recordat que les persones asimptomàtiques "sí que transmeten el virus, però el temps i la durada de la transmissibilitat és diferent perquè la càrrega viral és diferent". I ha posat un exemple: "Un asimptomàtic podria estar transmetent el virus durant 5 dies, per exemple, mentre que un malalt greu el podria estar transmetent durant 20 dies", ha remarcat.

Un estudi en un "temps rècord"

Durant els dies que va durar la posada en marxa de les proves de l’estudi un equip d’infermeres format per treballadors de l’hospital i del Servei d’Atenció Primària Muntanya van desplaçar-se fins a la setantena de residències per fer entre 300 i 500 proves PCR al dia. "Vam fer un llistat, vam controlar les places i els treballadors que hi havia i vam fer proves a tothom en molt poc temps", explica la coordinadora de les infermeres, María Gutiérrez.

Les proves es van fer amb independència dels símptomes i s’enviaven al laboratori de la Vall d’Hebron, que va aconseguir els resultats en 24 hores. "Això vol dir que l’endemà ja coneixíem la situació de moltes persones i, per tant, ja podíem començar a prendre mesures per tallar la transmissió, com ara aïllaments, desinfecció d’àrees comunes i formació i separació dels equips de treballadors", ha explicat Campins.