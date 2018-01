L'exèrcit espanyol rescata tots els vehicles atrapats a l'AP-6 després de 18 hores

250 membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME) han hagut de treballar per alliberar els ocupants dels cotxes atrapats a l'AP-6 per les fortes nevades. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha reobert la carretera, que estava tallada de forma intermitent des d'ahir a la tarda, en tots dos sentits per deixar sortir els vehicles, però només fins les 16h. Milers de cotxes han quedat parats a la carretera tota la nit, alguns durant més de 18 hores.

El ministeri de Foment ha anunciat que obrirà un expedient a la concessionària de l'AP-6 per la gestió de la crisi del temporal de neu. Així ho ha assegurat el ministre Íñigo de la Serna, en declaracions a La Sexta, qui ha reconegut que la situació ha estat "dramàtica". A més, De la Serna ha indicat que compareixerà al Congrés dels Diputats per explicar els fets.

Segons han explicat a l'agència Efe fonts de la Subdelegació del govern central a Segovia, la situació ha estat "molt complicada" a la província de Segovia, no només a l'AP-6 en direcció a Madrid, sinó també a la xarxa secundaria. Després dels treballs, l'Exèrcit ha aconseguit rescatar tots els afectats i connectar tota l'AP-6. Tot i així, el trànsit encara és complicat, segons ha informat la Direcció General del Trànsit (DGT).

Els ocupants dels vehicles rescatats entre els quilòmetres 42 i 110 de l'AP-6 han estat traslladats a Madrid i al municipi segovià de San Rafael, on l'Ajuntament ha habilitat l'escola i el pavelló municipal per rebre les famílies que feia fins a 10 hores que estaven immobilitzades en aquesta autovia de peatge. Altres persones rescatades han estat fins a 18 hores aïllades a la carretera.

#Nevadas Tras horas atrapados, la comprensión y amabilidad de los españoles son un ejemplo. Muchas gracias a todos por mostrarnos vuestro aprecio. Sois nuestra razón de ser 🤝 pic.twitter.com/SYqJDGmRsE — UME (@UMEgob) 7 de gener de 2018

Hi ha punts de la província amb més de mig metre de neu acumulada, i a la ciutat ja se superen els 20 centímetres, segons han informat les mateixes fonts. Pràcticament a tota la xarxa viària de Segovia és obligatori portar les cadenes, també dins la ciutat, i des de primera hora del matí hi ha tallats al trànsit 117 quilòmetres de carreteres provincials.

540x306 Molts conductors han hagut de passar la nit als seus vehicles per la nevada. / DELFIN GARCIA / EFE Molts conductors han hagut de passar la nit als seus vehicles per la nevada. / DELFIN GARCIA / EFE

Les 73 màquines llevaneu que el govern espanyol té a Segovia treballen en aquest moment i s'han demanat reforços a les províncies limítrofes. També hi ha afectacions a altres carreteres com l'AP-61 entre els quilòmetres 62 i 88 i la CL-601 entre l'11 i el 24, que també està "intransitable" des de les 18.30 hores d'ahir.

Una altra desena de vies com l'A-1, l'A-601, la N-110, la N-603, la SG-500 i la SG-615 també estan en alerta i amb la circulació prohibida per a camions, vehicles articulats i autobusos. Per ara no s'han registrat incidents de "gravetat" a les carreteres segovianes, on encara hi ha vies tallades per risc de relliscades a causa de la neu i la caiguda de branques i arbres.