Un mort, cinc ferits de poca gravetat i 44 de lleus en el descarrilament d'un tren de Rodalies a Vacarisses

Un tren de Rodalies de la línia R4 (Manresa - Sant Vicenç de Calders) ha descarrilat a un quart de set del matí per un despreniment de terra entre les estacions de Vacarisses i Vacarisses Torreblanca. Protecció Civil ha confirmat que hi ha una persona morta i 49 ferides, la majoria lleus. Hi ha cinc ferits de consideració menys greu –ja han estat traslladades a centres hospitalaris–, i la resta (44), tots lleus. L'accident ha afectat un total de 50 passatgers dels 133 que viatjaven en el tren. 83 persones han resultat il·leses i estan sent traslladades amb autocars a les estacions de tren de Terrassa i Manresa, on la majoria han continuat el seu desplaçament, tot i que s'hi han enviat equips de psicòlegs per si algú necessitava atenció. Els Mossos d'Esquadra ja han començat la investigació 'in situ' per aclarir les causes dels fets i han extret del tren accidentat el registre jurídic -l'equivalent a la caixa negra-. El ministeri de Foment també ha obert ja una investigació. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que el dispositiu d'emergències ja està en la "fase final". Ha detallat que el primer avís de la incidència s'ha rebut a les 6.15 hores i que el primer equip ha arribat a la zona a les 6.35 hores.

El cos de la víctima, que és un home de 36 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Castellbell i el Vilar, ha sigut localitzat a l'exterior del vagó, i la jutge titular del jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa en funcions de guàrdia ja ha procedit a l'aixecament el cadàver i s'ha fet càrrec de la investigació. El president de Renfe, Isaías Táboas, ha assegurat que alguns testimonis han vist com l'home sortia projectat del tren. Pel que fa a la resta de ferits, a dos quarts d'una del migdia només dos dels ferits continuaven ingressats a la Mútua de Terrassa.

El comboi accidentat té sis vagons, i els últims quatre cotxes haurien descarrilat per culpa d'un talús que ha caigut durant la matinada a causa de les pluges dels últims dies. El primer tren que ha passat pel tram, el que ha sortit de Manresa a les 5.52 h, és el que s'ha trobat el despreniment. El tren, que ha quedat a les fosques, hauria intentat frenar, però no ha tingut prou marge de maniobra i ha acabat passant per sobre de les pedres que envaïen la via. El punt del descarrilament ha estat a l'altura del quilòmetre 32 de la C-58, entre Can Serra i el Polígon Can Torroella. En aquest tram les vies estan envoltades de barrancs apuntalats. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que professionals de l'Institut Geològic avaluaran l'estat en què es troba el talús. Calvet ha reconegut que les línies ferroviàries sovint presenten "deficiències en els talussos" i ha dit que la problemàtica s'ha accentuat aquest 2018 perquè hi ha hagut una "pluviometria molt elevada". Així, ha remarcat que "el risc zero no existeix".

La zona on s'ha produït l'accident té, de fet, un accés complicat, segons ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en declaracions a RAC1, que ha apuntat que es tracta d'una "trinxera sota de la C-58" entre parets de terra que estaven reforçades amb malla metàl·lica. Calvet ha assegurat que les pluges han provocat aquests dies diversos despreniments, i que no és el primer cop que n'hi ha en aquesta línia de tren. El conseller ha assegurat que el material mòbil ha quedat molt malmès i que és possible que els treballs a la zona s'allarguin entre cinc i deu dies abans de poder restablir-hi la circulació de trens.

Segons el responsable de Territori i Sostenibilitat, entre el 2015 i el 2017 a la línia R4 s'ha actuat correctament en els punts on hi havia limitacions de velocitat. "Treballarem amb Renfe i Adif per veure si hi havia més punts on calia actuar o si en el futur caldrà intervenir en d'altres zones perquè volem un servei segur i efectiu".

Manteniment i revisions

Adif, el gestor públic d'infraestructures ferroviàries, ha assegurat a l'ARA que la zona on hi ha hagut l'esllavissada va ser revisada per tècnics de manteniment ahir mateix. "No es va detectar cap sospita que pogués caure", ha assegurat una portaveu de l'empresa. La revisió es va fer després de les intenses pluges d'aquest cap de setmana. Adif ha afegit que en aquest punt de la xarxa s'hi van fer treballs "per reduir el risc d'esllavissades" durant el 2017. La presidenta de l'empresa pública, Isabel Pardo de Vera, ha viatjat des de Brussel·les cap al lloc dels fets i ha conformat que s'havien fet revisions a la zona i que-ni dilluns, ni divendres- no s'hi van apreciar indicadors de risc. Pardo ha defensat que el que es farà ara és obrir una investigació per esclarir què ha passat i ha senyalat que el lloc de l'accident és un punt "singular" de la xarxa ferroviària perquè el talús que s'ha desprès és un "mur de maçoneria" de molta alçada, però ha negat que es tracti d'un punt negre. La representant d'Adif ha explicat que ja s'està desmuntant la catenària i que després caldrà restituir tota la plataforma del tram afectat.

Calvet també ha apuntat que s'haurà d'habilitar un servei alternatiu per carretera entre Manresa i Barcelona, que estarà en funcionament durant dies. "Ara no és moment de retrets. Tindrem temps de veure durant els propers dies si totes les limitacions de velocitat eren correctes. Ara és el moment de les emergències", ha defensat Calvet. A prop de Vacarisses, de fet, la setmana passada ja hi va haver una altra esllavissada que va afectar, en aquest cas, el trànsit rodat a la C-58 i que també es va produir a causa de les pluges intenses. No és el primer cop que una esllavissada provoca descarrilaments a Vacarisses, ja va passar el 2009, quan no hi va haver ferits, i el 2011, quan l'accident, relacionat també amb les pluges, va causar onze ferits. La setmana passada ja circulava per les xarxes un vídeo enregistrat per un maquinista en què es veu una cascada d'aigua provinent de la pluja sobre les vies en el mateix tram on avui hi ha hagut l'accident.

El president de Renfe, en una atenció als mitjans a Vacarisses, també ha parlat de "l'acumulació d'aigües dels últims dies" com a probable causa de l'esllavissada, i ha assegurat que també té constància que ahir mateix Adif va fer una revisió del tram. "He d'agrair l'agilitat amb què han actuat els serveis d'emergències", ha assegurat Isaías Táboa, que ha remarcat que el tram accidentat ha tingut actuacions de reforç "molt recentment".

El president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Ramon Pérez, ha cridat a "intensificar" els controls en terrenys inestables en els quals poden produir-se despreniments com el que aquest dimarts ha causat el descarrilament d'un tren de la R4 de Rodalies. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que el col·legi ha detectat punts pels quals passen trens i carreteres "on pot haver-hi problemes", per la qual cosa ha demanat a les autoritats competents que tinguin constància d'això i actuïn.

Ha subratllat que "l'aigua és un catalitzador, però abans que plogui ja hi ha el problema", i ha apuntat que han convidat a Adif a reunir-se amb ells per parlar sobre els terrenys inestables que travessen vies de tren, però l'empresa ha declinat seva proposta.

Trasllat de ferits

Les persones il·leses han estat traslladades amb autocars cap a les estacions de Terrassa i Manresa i els ferits en diferents centres hospitalaris, segons ha informat Protecció Civil. Dos dels ferits lleus han rebut l'alta al mateix lloc dels fets i els 42 restants han estat traslladats a diferents centres hospitalaris de la zona. Els cinc ferits de consideració menys greu s'han traslladat un a Althaia, dos al Parc Taulí i dos a Mútua de Terrassa. Només els dos de Terrassa continuaven ingressats a primera hora del migdia. En aquest centre han atès 25 persones: 22 ferits lleus amb contusions i tres amb fractures vertebrals, que són els que continuen pendents d'evolució però estables. Per atendre familiars s'han instal·lat dos punts d'atenció a les víctimes a Manresa i a l'estació de Sants de Barcelona.

Una vintena de dotacions dels bombers, 18 ambulàncies del SEM i 17 vehicles de Mossos, 4 tècnics de Protecció Civil de la Generalitat i membres de Creu Roja i de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) s'han desplaçat al lloc de l'accident per atendre el passatge. En el moment d'arribar, els diferents efectius han prioritzat el rescat i evacuació dels vagons i han comprovat que no hi hagués risc elèctric a través de la catenària. S'ha prioritzat el rescat de les persones ferides de més gravetat.

Després de l'accident, Renfe ha tallat la circulació de les línies 4 i 12 entre les estacions de Terrassa i Manresa i ha passat a recomanar l'ús d'altres mitjans de transport. S'està gestionant servei alternatiu per carretera, i els retards a la resta de la línia poden superar la mitja hora.

Els Mossos, al seu torn, han tallat la C-58 a Vacarisses a causa de l'accident i la circulació es desviava per la C-16, que en aquest tram ha aixecat barreres. El tall s'ha fet per facilitar la feina dels equips d'emergència i s'ha mantingut fins a dos quarts d'una del migdia. A causa d'un esfondrament a l'A-2 a Abrera, d'altra banda, hi ha hagut un tall en un carril en sentit Barcelona que ja s'ha reobert i retencions de dos quilòmetres.

Reaccions sobre el terreny

Protecció Civil ha activat l'alerta Ferrocat després del descarrilament i ha activat el telèfon 012 iper atendre familiars de ferits. El telèfon ha atès una vuitantena de trucades. El president Quim Torra ha arribat al lloc dels fets, on també hi ha anat, en representació del Govern, conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el d'Interior, Miquel Buch. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha explicat, a través de Twitter, que està fent el seguiment dels fets des del Govern.

Torra ha mostrat el seu condol a la família de la persona morta en l'accident. El president també ha felicitat "la ràpida acció" dels serveis d'emergència. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha informat que "s'ha actuat des del primer moment". El conseller apunta a la temporada de pluges fortes com una possible causa del despreniment. "Sovint tenim deficiències en els talussos, i més aquest any que hi ha hagut gran acumulació de pluges", ha explicat Calvet. El conseller ha assegurat que la investigació anirà a càrrec de Renfe i Adif, conjuntament amb l'Institut de Geologia. Eduard Martínez, cap de la regió metropolitana d'emergències, ha explicat, al seu torn, que l'evacuació dels passatgers ha estat complicada per les condicions climàtiques.

540x306 Cunillera i Taboas al lloc dels fets Cunillera i Taboas al lloc dels fets

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha recorregut el lloc dels fets acompanyada del president de Renfe, Isaías Táboas.

Sense mòbils

L'esllavissada a Vacarisses ha comportat que usuaris d'Orange i de les companyies que utilitzen la seva cobertura al Bages, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat s'hagin quedat durant gairebé sis hores sense el servei de telefonia mòbil. Segons han explicat a l'ACN des de la companyia Fibracat, una de les que s'han vist afectades per la incidència, el despreniment hauria afectat la torre on s'ubiquen les antenes de telefonia que donen servei a aquesta zona.