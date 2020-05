EN DIRECTE | La Generalitat proposa que Girona, Lleida i la Catalunya Central passin a la fase 1 de desconfinament

Les regions sanitàries de Girona, Lleida i la Catalunya Central podrien seguir les passes del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i entrar en fase 1 de desconfinament el dilluns vinent. Així ho proposarà el departament de Salut al ministeri de Sanitat, que és qui ho ha d’avalar. “Els últims dies marquen una tendència decreixent” ha afirmat la consellera de Salut, Alba Vergés que, juntament amb el secretari de Salut Pública, Josep Guix, estan explicant en roda de premsa la proposta de desconfinament gradual. Per contra, les àrees de metropolitanes i Barcelona s'hauran d'esperar, com a mínim, una setmana més.

La classificació de territoris és molt variable perquè depèn de molts factors –demogràfics, epidemiològics i assistencials– i per això es revisa cada setmana. Per obtenir la xifra, cal multiplicar els casos nous de covid-19 dels últims 14 dies –calculats per cada 100.000 habitants i de manera territorialitzada– per la taxa de transmissió de cada territori, és a dir, la mitjana de persones que una persona amb la infecció activa pot contagiar, que actualment a tot Catalunya ha baixat d’1. Si el valor que dona aquest índex –anomenat índex EPG– és inferior a 30 es considera que el risc és baix; si se situa entre 30 i 70, que és moderat; entre 70 i 100, moderat-alt, i a partir de 100, alt.

Entren en joc, també, la capacitat del sistema assistencial en aquestes tres regions (atenció primària, urgències, hospitalització e intensius) pot suportar un degoteig de casos produït per la mobilitat, així com que es poden obtenir bons indicadors de capacitat de seguiment de casos i contactes. La densitat poblacional, tot i que segons Salut no és el factor decisiu, també hi influeix.