El 64% dels desnonaments a Catalunya són per impagaments del lloguer

Més de 6 de cada 10 desnonaments aquest any a Catalunya han estat per impagaments del lloguer. Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), des del gener i fins al setembre s'han produït 10.508 casos –per no poder pagar el lloguer, l'hipoteca o altres motius–, un 6% més que el mateix període de l'any passat. Gairebé el 64% de les famílies i els particulars han perdut l'habitatge per la llei d'arrendaments urbans (LAU), perquè no podien afrontar la mensualitat del lloguer. El 27% han sigut per impagaments de la hipoteca i el 9% restant per altres raons.

En tots els motius, els desnonaments han anat a l'alça a Catalunya. Entre el gener i el setembre d'enguany, els casos per impagaments del lloguer han crescut pràcticament un 4% respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa a les famílies i els particulars que no poden pagar l'hipoteca, han augmentat menys d'un 1%.

En els nou primers mesos d'aquest any, Catalunya s'ha mantingut com la comunitat autònoma de l'estat espanyol on més desnonaments s'han produït (amb gairebé el 24% del total). A continuació s'han situat Andalusia, el País Valencià i la Comunitat de Madrid, amb prop del 17%, el 13% i quasi l'11%, respectivament.