Intenta denunciar que no li volien vendre droga i acaba detingut per haver entrat amb el cotxe a comissaria

La matinada de divendres a dissabte, un jove de Figueres va anar a la comissaria dels Mossos a denunciar que no li volien vendre droga. Veient que els policies no li feien cas, més tard va tornar a la comissaria amb el seu cotxe i va intentar accedir a l'interior de l'edifici amb el vehicle, maniobra en la qual va arremetre contra una de les pilones de la rampa d'accés. Va acabar detingut per danys i atemptat contra agents de l'autoritat perquè mentre el detenien va ferir lleument un mosso.

El jove, de 33 anys, es va presentar la matinada de dissabte a la comissaria de Figueres per denunciar que un traficant no li volia vendre droga. El noi, que ja és conegut per la policia, es mostrava molt alterat i segons els Mossos d'Esquadra estava en estat d'embriaguesa. Un agent li va demanar que es calmés i que anés cap a casa a dormir, ja que la denúncia no tenia cap sentit. El jove va marxar, però al cap de pocs minuts va tornar a la comissaria amb el seu cotxe -un tot terreny- i el va enfilar per la rampa d'accés de la comissaria.

El noi es va emportar amb el cotxe una de les pilones d'accés. Quan els agents van sentir el cop -el cotxe va quedar abonyegat-, van sortir i van arrestar el jove per danys. A més, també se li va imputar un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat, perquè mentre el detenien va ferir lleument un mosso.

El detingut va passar la nit a la cel·la de la comissaria. Segons els agents, tota l'estona va estar molt alterat i anava donant cops contra la paret. Dissabte al matí, els Mossos d'Esquadra el van traslladar als jutjats de Figueres, on se li va fer un judici ràpid.

El noi arrossega una llarga llista d'antecedents policials per agressió a agents, ha estat fins a dues vegades en cerca i captura i, a més, està relacionat amb el món de la droga.