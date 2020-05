El secretari de Salut Pública, Joan Guix, deixa el càrrec per motius de salut

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, deixarà el càrrec per motius de salut després de cinc anys al capdavant de l'organisme, segons ha informat aquest dijous el departament de Salut en un comunicat. La seva renúncia serà efectiva a partir de dimarts que ve, 2 de juny, quan s'aprovi l'acord de govern en el consell executiu.

Epidemiòleg i doctor en medicina preventiva i salut pública, Guix ha estat el número dos de la conselleria durant la crisi del covid-19, així com la persona que ha representat Catalunya a les reunions del consell interterritorial amb el ministeri de Sanitat. Segons fonts governamentals, ha anunciat la seva decisió coincidint amb l'evolució a la baixa de l'epidèmia i, en el mateix comunicat, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha agraït la feina que ha fet al capdavant de la secretaria. Ara per ara, es desconeix qui el substituirà.

Durant el seu mandat de quasi cinc anys -va incorporar-se el gener de 2016-, Guix va recuperar l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'ens per a la promoció i vigilància de la salut de la població catalana en el seu conjunt, tret de la barcelonina que ja compta amb la una agència pròpia. El 2019 es va reconstituir aquest organisme interdepartamental i autònom, tot i que sota el paraigua de la conselleria de Salut, dissolt l'any 2013 amb Artur Mas com a president de la Generalitat.

Nascut a Barcelona l'any 1950, Joan Guix ha estat director del servei regional al Camp de Tarragona de Salut Pública de Catalunya, gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i gerent de l'Institut Municipal de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona. A més, és president de la Corporació Sanitària del Maresme i la Selva, un càrrec que ocupa des del mes de març del 2019 i que continuarà exercint.

El de facto exsecretari de Salut Pública també té una llarga trajectòria acadèmica. És doctor en medicina, especialista en cirurgia general i digestiva i en medicina preventiva i salut pública; màster en salut pública i diplomat en estadística aplicada i epidemiologia per la Universitat Pierre et Marie Curie de París. En l'àmbit acadèmic, ha estat professor associat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), i és professor visitant del Màster de Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra i del Màster Conjunt en Polítiques i Socials de les Universitats Pompeu Fabra i Johns Hopkins. I, pel que fa a la recerca, destaquen les seves investigacions a la Medical Anthropology Research Center i a l'Institut d'Investigació Mèdica Pere Virgili.