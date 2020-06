Moltes discoteques no obriran per Sant Joan després que el Govern hagi prohibit ballar-hi

El Govern va introduir ahir dilluns un canvi en la regulació de la fase de represa i va prohibir ballar a les discoteques i als locals d'oci nocturn. Després d'aquesta decisió, que va agafar per sorpresa el sector, moltes discoteques han anunciat que no obriran per la revetlla de Sant Joan. Segons la Fecasarm, la patronal del gremi, "són molts" els establiments que volien reobrir les seves portes a partir d'aquesta nit però que "ja no ho faran" perquè la prohibició del ball "afecta les seves previsions".

El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha assegurat que molts locals prefereixen tancar i esperar "que es flexibilitzin les condicions". Segons Boadas, les mesures actuals, amb els aforaments limitats i sense permetre la zona de ball, fan que sigui "totalment inviable" tornar a obrir. També ha criticat que la Generalitat hagi "canviat les regles del joc a mig partit", quan molts empresaris ja havien deixat de tenir els seus treballadors en ERTO, havien adquirit productes, havien preparat la potència elèctrica i havien contractat artistes. La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) s'ha expressat en la mateixa línia: ha rebutjat les "improvisacions" del Govern, que fan "inviable" l'obertura dels establiments en un sector en què la situació financera "és catastròfica i està al límit".

La resolució que prohibeix el ball a les discoteques i als locals d'oci nocturn obre la porta a permetre'l en unes condicions molt restrictives en "tot tipus d'establiments". En aquest punt no s'esmenten les discoteques però sí l'hostaleria i la restauració, els allotjaments turístics o similars. Sobre això, la Fecasarm ha valorat que als espais reservats dels locals d'oci nocturn, "si estan degudament separats, hauria de ser possible ballar", però que s'ha fet la consulta al departament de Salut per confirmar-ho. En cas que no es permeti, ha advertit que se'ls estaria "discriminant".

Els dos requisits que ara ha fixat el Govern per permetre la zona de ball són que el seu ús quedi "reservat completament a grups de persones que mantenen una relació i un contacte pròxim de manera molt habitual" i que es tingui un registre de les persones assistents.

A l'espera del pla sectorial

De fet, la Fecasarm es va reunir ahir a la tarda amb l'administració en la tercera trobada –ja prevista d'abans– per acordar com ha de ser el pla de desconfinament de l'oci nocturn. En la reunió, segons la patronal, la Generalitat "va demanar disculpes" per haver aprovat la prohibició del ball sense haver-ne informat. Així mateix, el Govern es va comprometre a aprovar "aviat" el pla sectorial, però fins que això no es faci no es canviaran les restriccions actuals. El gremi confia que amb el pla es flexibilitzin les mesures.

La patronal de l'oci nocturn no és l'única que ha de concretar amb l'administració el seu pla de desconfinament. Passa el mateix amb molts sectors més. Quan dijous la Generalitat va anunciar l'entrada en la fase de represa, va explicar que fins a Sant Joan els aforaments estarien limitats a un 50% en els edificis i espais tancats i a un 75% en els que són a l'aire lliure però que el 25 de juny començarien a aplicar-se uns plans adequats per a cada gremi, que estan dividits en setze àmbits. Ara la previsió és que el gruix dels plans sectorials no estigui a punt abans d'aquest dijous.

Per això, a partir del 25 de juny, si un sector ja tenia publicat un pla –i és més restrictiu que la norma general de la fase de represa– es continuarà aplicant com si s'estigués a la fase 3 fins que s'actualitzi amb un de nou. Els plans publicats es poden consultar en aquest enllaç, però només alguns estan adequats a la nova normalitat –la majoria encara marquen les mesures segons les fases de l'estat d'alarma–. I si un sector no té cap pla, mentre no s'aprovi una regulació específica, ha de seguir la resolució del Govern de la fase de represa, que el 25 de juny canvia els percentatges dels aforaments per nombres absoluts.

A partir de dijous els aforaments podran arribar a un màxim de 1.000 o 2.000 persones en els espais tancats i de 2.000 o 3.000 persones a l'aire lliure, en funció de si estan dretes o en seients assignats prèviament.