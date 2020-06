1,5 m de seguretat i controls als viatgers: així serà la 'nova normalitat'

Després que el govern espanyol aprovés ahir el decret de l'anomenada nova normalitat pactat amb el PNB i Cs, el BOE ha publicat aquest dimecres les directrius que regiran la vida de tots els ciutadans de l'Estat fins que no hi hagi una vacuna. Entre d'altres, es fixa l'ús obligatori de la mascareta a tots els majors de 6 anys a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat on no es pugui garantir la distància d'almenys 1,5 metres. Sánchez es prepara així per a una nova situació d'excepcionalitat l'endemà de l'estat d'alarma, quan perdi del tot els poders extres retinguts durant més de tres mesos. Així serà la nova normalitat, en quatre claus:

Mascaretes obligatòries

Les mascaretes continuaran sent obligatòries un cop decaigui l’estat d’alarma el 21 de juny. I qui no en porti al transport públic, privat –si no és de persones de la mateixa unitat familiar–, en espais tancats o allà on no es pugui garantir una distància de seguretat d’1,5 metres –al final s’ha reduït a aquesta distància, mentre que el primer esborrany del decret plantejava que fos de fins a 2 metres– s’enfrontarà a una multa de fins a 100 euros.

Proves PCR en poc temps

El covid-19 passa a ser una “malaltia de declaració obligatòria urgent”. Això significa que s’hauran de facilitar a l’autoritat pública competent totes les dades personals per evitar rebrots. Igual com s’ha anat fent fins ara, l’atenció primària haurà de continuar fent tests PCR com més ràpid millor davant d’un símptoma de la malaltia. Les comunitats hauran de garantir que tenen prou rastrejadors i personal sanitari per fer front a un rebrot.

Drets dels consumidors

Una novetat del text respecte a l’esborrany que es va proposar a les comunitats és que el govern espanyol amplia a tot el període de nova normalitat el dret que han tingut els consumidors durant l’estat d’alarma a resoldre en un termini de 14 dies i sense ser penalitzats els contractes de compravenda de béns o de prestació de serveis de què no hagin pogut gaudir durant les fases de desescalada. És a dir, la quota del gimnàs o viatges.

Supervisió de residències

Una altra de les novetats del decret és que el govern espanyol reforça la supervisió dels governs autonòmics sobre les residències de gent gran. Un cop la norma entri en vigor, serà obligatori que els centres estiguin “coordinats” amb els recursos sanitaris de les seves comunitats i que tinguin plans de contingència per “fer front a eventuals rebrots” del virus. L’objectiu és que no es repeteixi la situació de les últimes setmanes.