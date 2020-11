Els docents hauran de vigilar que els alumnes d'ESO es prenguin bé les automostres

Fins ara, quan es detectava un cas positiu en una aula, professionals sanitaris anaven fins al centre –amb més o menys rapidesa– per fer una prova PCR a tots els companys de grup. A partir d'ara, i només a partir d'ESO, per "alliberar" el personal sanitari Salut enviarà un kit d'automostres al centre perquè siguin els mateixos alumnes qui es facin la prova per extracció nasal, i no un sanitari. Els docents hauran de "supervisar" el procediment: que es rentin bé les mans abans, que els estudiants es col·loquin bé el bastonet a les fosses nasals, que s'extreguin bé la mostra, que la posin dins el tub pertinent i que l'etiquetin com cal. Més feina, doncs, per als docents d'ESO, batxillerat i formació professional, la mateixa setmana que s'han anunciat canvis organitzatius per reduir la presencialitat a la postobligatòria.

"Els alumnes necessiten que els guiem, tot i que és una prova senzilla", ha indicat la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, que ha argumentat que el canvi de protocol s'ha hagut de fer "per garantir que es puguin continuar fent" les proves suficients a tots els alumnes i docents i per "prendre les decisions correctes" per aturar el virus. La notícia arriba uns dies després que els departaments de Salut i d'Educació anunciessin la col·laboració de les entitats Open Arms i Creu Roja precisament per fer cribatges massius als centres educatius i destensar els CAP.

Cuenca ha tret ferro a les dificultats organitzatives que poden tenir ara els centres: "L'única diferència és que en comptes d'un professional sanitari, al davant hi haurà un professor", ha insistit. Ara el departament d'Educació està preparant la formació i els videotutorials que es faran als directors i als docents. "Fins que no puguem assegurar la realització de les proves, no les posarem en marxa".

El canvi de protocol als centres educatius s'emmarca, també, en un canvi de protocol a escala general, després que Catalunya ja hagi entrat en fase de mitigació, la qual cosa significa que la transmissió comunitària és tan potent que és quasi impossible traçar les cadenes de contagi. Per això el departament de Salut deixarà de fer PCRs per prioritzar els tests ràpids en el cas dels contactes estrets de positius. Això vol dir, també, que farà menys cribatges massius. El departament d'Educació va prometre 500.000 proves PCR a la comunitat educativa fins a mitjans de novembre, però fins fa quinze dies se n'havien fet poc més de 300.000. Un altre canvi que s'ha aprovat és que ja no caldrà tenir un resultat negatiu d'una PCR per tornar a classe després de la quarantena, sinó que serà suficient haver passat els deu dies d'aïllament.

El pic de grups tancats, superat

Tot plegat, quan sembla que ja s'ha superat el "pic" de grups tancats. Aquest dimecres ha baixat per tercer dia consecutiu el nombre de grups escolars confinats, 2.818, 47 menys que dimarts i el 3,91% del total. "Des de dissabte hem notat una reducció del 19% dels grups confinats i els contagis", ha explicat Cuenca, que ha volgut ressaltar que en els pitjors dies de contagis un 95% dels alumnes "van poder continuar anant presencialment als centres amb normalitat". "Això ens confirma que les mesures que estem prenent a les escoles funcionen", ha argumentat Cuenca, que un cop més ha dit que els contagis eren "fora de les escoles".

Si l'entorn escolar és segur, doncs, per què s'han suspès les extraescolars? Aquí la secretària d'Educació ha apuntat la que considera que és la diferència clau: "Hi ha mobilitat, perquè els alumnes van del centre a una altra activitat, i allà es barregen amb altres grups bombolla". "Encara que hauríem preferit no suspendre-les, hem hagut de prescindir d'aquestes activitats en favor de mantenir la seguretat a les escoles", ha dit. Per rescatar les empreses del sector, es preveu aprovar una línia d'ajudes de 20 milions d'euros els pròxims dies.

CCOO demana ventilació mecànica

També demanen més recursos a Educació els sindicats, en relació en aquest cas amb la ventilació, després que la conselleria admetés fa alguns dies que era molt probable que s'haguessin de fer classes amb abric i anorac per mantenir les aules ben ventilades. Des de CCOO han demanat que s'instal·lin aparells de ventilació mecànica als centres. "Demanem respecte per a l’educació perquè no només està en joc la possibilitat d’aprendre en condicions, sinó la salut i la vida dels infants, joves i persones adultes que formen part de l’alumnat, de tots els treballadors i treballadores dels centres, dels seus familiars i de tota la societat en conjunt", diu en un comunicat. Cuenca ha comentat que en els pròxims dies s'enviaran instruccions sobre la manera de ventilar les aules.