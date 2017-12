Per quan em donaran hora?

Depenent de quin sigui el seu centre d’atenció primària (CAP) de referència, un usuari pot trobar una hora per a una visita programada al cap de 48 hores -que és al que es va comprometre el departament de Salut- o bé li caldrà esperar entre cinc i 25 dies, segons el centre, o fins i tot, excepcionalment, trenta dies. Hi ha llocs on ja s’està donant hora per al mes de gener del 2018. Ho ha denunciat el sindicat Metges de Catalunya, que posa els exemples del CAP de Fondo, a Santa Coloma de Gramenet, on es donen hores programades per al 15 de gener, o quatre CAP de Lleida, on les esperes són de gairebé un mes. Ho atribueixen a un conjunt de factors, començant per la pèrdua de professionals -que ha sigut d’uns 900 metges de família i pediatres entre el 2010 i el 2015, i ja no es cobreixen ni baixes ni vacances- i continuant per l’infrafinançament de l’atenció primària, que rep un 16% del pressupost de Salut, quan, segons els professionals, en necessitaria entre un 20% i un 25%. “La pressió sobre la primària l’arrosseguem cada dia de l’any, anem sobrecarregats”, diu el secretari del sector d’atenció primària de Metges de Catalunya, Óscar Pablos. Els temps d’espera, però, varien d’un CAP a l’altre i n’hi ha que compleixen l’objectiu de donar cita en un termini de 48 hores. No obstant, alerten que la situació es pot agreujar amb les vacances de Nadal i el fred i quan comencin l’epidèmia de grip i les infeccions respiratòries i les visites -calculen- s’incrementin entre un 20% i un 30%.

De fet, davant d’aquesta previsió, cada centre s’organitza internament les agendes dels seus professionals i es redueixen visites programades per reservar hores per a les visites espontànies i d’urgències, cosa que provoca que quan sol·licites hora els temps d’espera siguin més llargs. “Si en aquesta època la plantilla passa de 8 persones a 4 perquè no es cobreixen les suplències i, a més, redueixes la feina d’aquests 4, és normal que l’1 de desembre et donin hora per a l’1 de gener. El mateix passa a l’estiu, perquè no hi ha suplents i adaptes l’activitat als metges que hi ha”, explica Pablos.

El departament de Salut, de fet, va reconèixer que l’increment de la demanda fa que s’hagin d’alliberar agendes dels professionals per atendre visites espontànies aquests dies. Va explicar que, si cal, es crearan equips de triatge especial o es potenciarà la figura del gestor de casos de pacients complexos. També es reforçarà si és necessari la plantilla dels CUAP de l’àrea metropolitana i es potenciaran l’atenció domiciliària i la consulta telefònica en casos d’atenció primària.

Treballadors, sindicats i organitzacions professionals ja fa temps que alerten que cal aplicar “mesures urgents” per enfortir un sistema d’atenció primària que consideren “col·lapsat”. El president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Sellarès, va assegurar ahir que cada desembre s’incrementa la demanda perquè hi ha més patologia crònica i els malalts fràgils es descompensen. “I hi ha menys dies laborables i metges que fan vacances i és possible que et donin hora per més tard”. Sellarès va apuntar que la clau és “que si tens un problema t’atenguin al CAP al moment, sigui el teu metge o un altre, i no tant si triguen deu dies a donar-te visita programada”.

Tot i així, Sellarès admet que no es pot demanar a la població que vagi al CAP en lloc d’anar a urgències si això no va “acompanyat de més dotació, de més recursos, de més personal i de canvis organitzatius per atendre l’increment de demanda” de cada hivern. “Perquè, si no, els ciutadans aniran a urgències”, diu Sellarès, que sosté que l’hivern serà “un bon termòmetre” per valorar la situació en què es troba l’atenció primaria. El conseller de Salut, Toni Comín, ha impulsat l’Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Comunitària (Enapisc), però el sector critica que no hi hagi concreció d’un calendari ni disponibilitat pressupostària.

Salut inverteix en urgències

Precisament, el departament de Salut va anunciar ahir la inversió de 17,8 milions d’euros per millorar l’atenció a les urgències durant l’hivern. També s’activaran 22 plans de contingència territorials, que es desplegaran segons les necessitats i la pressió assistencial de cada moment. S’ha creat una línia de consultoria pediàtrica i es reforçarà el treball en xarxa per fer front a l’epidèmia de bronquiolitis. L’objectiu és evitar els col·lapses que es van registrar l’any passat als hospitals durant l’epidèmia de grip.

L’epidèmia de grip pot arribar a finals de gener

La grip encara no ha assolit el llindar epidèmic, que aquesta temporada s’ha establert en 109,4 casos per 100.000 habitants. Segons l’últim registre, del 14 de desembre, actualment és de 59,8. Per assolir els nivells d’epidèmia s’han de donar un conjunt de factors: “Que faci molt de fred durant uns dies i que l’ambient sigui sec”, diu Pablos, que afegeix que l’epidèmia acostuma a endarrerir-se i es preveu que arribi a finals de gener.