Les entitats reclamen al Govern participar en la taula sobre el futur de l'atenció a les persones

El debat sobre el futur model d'atenció a les persones que va plantejar el Govern la setmana passada es tensiona abans de començar. Més d'un centenar d'entitats que formen part del moviment associatiu de persones amb discapacitat ECOM han lamentat aquest dimecres que la Generalitat no els hagi tingut en compte a l'hora de formar la taula d'experts, que es va presentar la setmana passada, per revisar el model d'autonomia i d'atenció a les persones.

La taula, liderada pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es va reunir per primera vegada divendres passat, i està formada per una quinzena d'acadèmics, economistes, professionals del sector geriàtric, sanitaris i experts en gestió i administració, entre els quals hi ha el doctor Manuel Balcells o l'economista Guillem López Casasnovas. L'encàrrec és que "aquest grup divers", segons la conselleria, desenvolupi els pròxims sis mesos una proposta de pla de llarga durada.

"El coneixement acadèmic i de gestió és de gran valor per a la definició de nous models, però s'han oblidat de l'imprescindible, fer-ne partícips les persones" Antonio Guillén president d’ECOM

"El coneixement acadèmic i de gestió és de gran valor per a la definició de nous models però s'han oblidat de l'imprescindible, fer-ne partícips –a través de les entitats que les representen– les persones dels col·lectius que hauran de ser atesos, perquè el model es basi en les seves necessitats i preferències i respecti plenament la seva dignitat i els seus drets", explica Antonio Guillén, president d'ECOM. Així ho ha expressat en l'assemblea general d'aquestes entitats, que s'ha centrat en fer balanç de la pandèmia i emmarcar els nous reptes de futur.

"Les persones, a través de les entitats que les representen, haurien de formar part d'aquest procés i participar-hi des de l'inici", ha reivindicat Guillén, que també ha considerat que la taula està exclusivament centrada en el sector geriàtric i oblida la resta de col·lectius. És per això que des d'ECOM es mostren "inquiets" perquè temen que la proposta que en pugui sorgir "no respongui a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat". "Creiem que hi hauria d'haver una representació més equitativa dels diferents col·lectius a qui afecta el model d'atenció a les persones", ha insistit Guillén.

Aquest conjunt d'entitats també ha mostrat el seu malestar pel fet que "no s'hagi tingut en compte l'experiència de l'associació, acumulada" durant anys precisament "en estreta col·laboració amb el departament" que dirigeix Chakir el Homrani.