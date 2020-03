Apareix l'home que es va endur les lletres de la Granja Vendrell de Barcelona

El misteri de les lletres art déco de la porta de la Granja Vendrell robades diumenge es va desentrellant. Aquest dimarts ha aparegut l'home que se les va endur a través d'un correu enviat al programa de ràdio El món a RAC1. L'home hi explica que es va endur les lletres pensant que al local de la granja "hi obririen un basar i [les lletres] acabarien en un contenidor".

En declaracions a la ràdio catalana, el propietari de l'establiment, Demetri Vendrell, ha apel·lat a l'"honestedat" de l'home tot esperant la "restitució" de les lletres. "Em sorprèn que ell interpreti que perquè es fan unes obres, pot endur-se aquelles lletres sense més ni més". Vendrell ha dit que li respectarà "l'anonimat" i que no emprendran represàlies contra ell. "Si no vol deixar les lletres on eren, busquem un lloc on les pugui deixar i nosaltres les recollim", ha afegit.

Entre les vuit i les deu del matí de diumenge, un home va treure les lletres, estil art déco, dels anys 40, amb una escala de mà per sobre de la persiana. "Les lletres tenen molt de valor patrimonial i sentimental", va explicar a l'ARA Demetri Vendrell, de la tercera generació de propietaris de la granja, fundada l'any 1921 i coneguda per la seva nata i els seus berenars, i ara llogada a una altra família que l'ha de reobrir.