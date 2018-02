L'Estat invertirà 500 milions d'euros a equiparar el sou de guàrdies civils i policies nacionals al dels Mossos

L'Estat ha anunciat un principi d'acord amb els sindicats policials per equiparar el sou dels guàrdies civils i policies nacionals amb el dels Mossos d'Esquadra de cara al 2020. El ministeri de l'Interior destinarà 500 milions d'euros del pressupost d'aquest any a millorar el sou dels agents, i incrementarà la partida en els següents exercicis en 1.100 milions d'euros, fins a aconseguir que el salaris siguin "equiparables als que perceben els mossos [que estan] en llocs i categories similars", ha explicat el ministeri en un comunicat. Tot i que l'increment de sou equipara les condicions de les forces de seguretat de l'Estat amb les de la resta de policies autonòmiques i locals, en el seu comunicat Interior destaca únicament que la mesura servirà per igualar el salari dels Mossos d'Esquadra, "el cos policial que més cobra d'Espanya".

Amb l'increment, els policies nacionals cobraran 561 euros bruts més cada mes -en 12 pagues- i els guàrdies civils veuran incrementat el seu sou mensual en 720 euros més. El que no especifica el ministeri és si l'increment suposarà la desaparició d'altres avantatges que tenien els agents, com ara la possibilitat d'habitatge o altres bonificacions, com reclamaven els sindicats, que ara hauran de ratificar l'acord.

Els Mossos demanen els mateixos avantatges

Tot i que tenien un sou inferior, els guàrdies civils i els policies nacionals gaudeixen d'altres avantatges respecte dels Mossos. Per exemple, es jubilen abans, tenen mútua i gaudeixen de bonificacions socials i de transport, entre altres coses. Per això els sindicats de la policia catalana han demanat al ministre Juan Ignacio Zoido que si es produeix l'equiparació, sigui en totes les condicions laborals i no tan sols en el salari.