Policies i guàrdies civils rebran l'augment per l'equiparació salarial a les nòmines d'aquest mes

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest divendres que l'augment salarial pactat entre policies i guàrdies civils per a l'equiparació amb les forces de seguretat autonòmiques serà efectiu a la nòmina d'octubre.

Es destinen 310 milions d'euros a l'increment aquest 2018 i els agents rebran amb la nòmina l'increment del mes i l'endarrerit des del mes de gener fins al setembre. L'import total per a l'equiparació entre 2018 i 2020 serà de 807 milions d'euros.

Després de reunir-se durant dues hores amb representants policials i de la Guàrdia Civil, el ministre ha reivindicat en la seva compareixença el compromís "lloable i necessari" que va adquirir el govern de Rajoy per a l'equiparació.

Els sindicats han qualificat l'acord d'"històric" i han destacat que "la unió fa la força".

El ministre ha negat que els 700 milions d'euros compromesos amb la Generalitat de Catalunya en matèria d'Interior tinguin relació amb les retribucions dels Mossos d'Esquadra. "Això és absolutament fals i no té res a veure amb les retribucions dels mossos. Aquests 700 milions són simplement una qüestió de finançament autonòmic", ha assegurat Marlaska.

Abans de la reunió, una quinzena de manifestants del sindicat Jusapol van protestar davant la seu del ministeri per la seva "exclusió" de la reunió i van fer proclames a favor de l'equiparació. Mónica Gracia, del Sindicat Unificat de Policia (SUP), va lamentar els insults que van rebre per part d'integrants de Jusapol. "Dividir no beneficia. Els insults i la falta de respecte... Avui els companys ens han dit fills de puta", va denunciar.

Jusapol, a més, ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per "desprotegir" els manifestants que dissabte passat es van manifestar a Barcelona.