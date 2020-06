"¿Teniu ganes de tornar a l'escola? Sí!"

Els quatre infants de tres i cinc anys que avui dilluns han tornat a l'escola municipal La Sínia de Cerdanyola del Vallès, després de llargues setmanes de confinament, han seguit el nou protocol sense fer escarafalls: han entregat el document, s'han tret les sabates abans d'encarar l'últim tram de l'escala, han deixat els abrics i les motxilles en una capsa que després han tancat, han anat al lavabo i s'han rentat les mans. Allà, els dos mestres que els acompanyaven, el Marc i la Mar, els han alertat que no podien tocar cap dels botons. A la pregunta de si tenien ganes de tornar a classe, han respost amb un "sí" entusiasta.

Després han entrat a l'aula de música, on han fet una rotllana, sense donar-se les mans, i han començat el dia, acompanyats d'una guitarra, i cantant garrotins. Han entomat "al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera, vera de Sant Joan" amb mascareta i amb ulls expectants. La Clara, que té cinc anys, explica que tenia moltes ganes de tornar a l'escola: "He dibuixat i m'he inventat moltes coses però era una mica avorrit", diu. La seva mare, la Marta Díaz, és farmacèutica i no ha deixat d'anar a la feina durant tot el confinament: "Ella volia tornar, trobava a faltar molt els amics i el fet de poder jugar amb ells", explica. El pare de la Clara només va poder quedar-se a casa durant tres setmanes i els avis no poden fer-se'n càrrec. La Zlata Korolova també ha portat la seva filla, de cinc anys, que ja començava a desesperar-se a casa. A la porta ha retrobat una de les seves amigues i les dues han entrat amb un somriure. La Zlata i el seu marit treballen fora de casa, els avis no són a prop, i no tenien ningú amb qui deixar-la.

Aquest dilluns era el primer dia després de prop de tres mesos de confinament però poc tenia a veure amb un dilluns habitual. Els pares no podien entrar i hi havia tres mestres per atendre els cinc infants que estava previst que avui tornessin a l'escola: "Hem preparat tres aules, i sobretot farem activitats de plàstica, música i educació física –explicava el director del centre, Xavier Devesa, quan faltaven pocs minuts per les nou del matí–. Els infants no estaran ni amb els companys habituals ni amb els mestres habituals". Tots han tingut, al llarg d'aquestes setmanes, contacte amb el mestre de manera telemàtica i aquestes trobades virtuals continuen amb la resta de l'alumnat. "No ha sigut fàcil per a ningú, ni per als infants, ni per als pares que, a més de fer de pares, han hagut de fer de mestres a casa, ni per als mestres que hem hagut de treballar de manera completament diferent –reflexiona Devesa–. Ningú ens havia preparat i n'estem aprenent, tristament, n'estem aprenent".

Avui han reobert les escoles localitzades als territoris que passen a fase 2, Barcelona i Lleida, i ja estaran en funcionament els més de 5.000 centres educatius de Catalunya, amb les mesures de seguretat i distància i els aforaments limitats. No tornen, però, les classes, sinó les tutories, les classes de selectivitat, i l'atenció als més petits, que tenen entre un i sis anys i els pares dels quals han de treballar fora de casa. A poc a poc, mestres i alumnes han entrat a unes aules amb nous protocols i noves rutines.