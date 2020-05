"És que encara no sé com ho farem. Si no podem evitar que es passin els polls, com evitarem que es passin el covid-19?" La pregunta que des de fa uns dies es fa Jordi Fibla, secretari general de l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya, evidencia l'opinió generalitzada dels treballadors de les escoles bressol que hi ha a Catalunya, tant públiques com privades, que atenen els nens de 0 als 3 anys. Veuen directament "impossible" reobrir amb les mesures de seguretat anunciades en el pla de desconfinament anunciat pel departament d'Educació que tanta polseguera ha aixecat entre la comunitat educativa.

Les ordres del departament per a les escoles bressol són reobrir a partir de la fase 2 amb grups de com a màxim 5 nens per cada educador, excloent els infants menors d'un any, que, com que són el grup més vulnerable per la "immaduresa del seu sistema immunitari", no podran anar als centres. A la conselleria esperen que el permís retribuïble als pares amb fills i filles menors de sis anys que no poden teletreballar, una mesura anunciada pel govern espanyol, arribi ja i així no haver d'obrir fins al setembre, quan confien que ja no hi hagi l'emergència sanitària actual.

"Què fem si un nen es posa a plorar?"

A les bressol també ho esperen així. "El que s'ha aprovat no és realista. Què fem si un nen es posa a plorar? No el podem ni abraçar, ni donar-li la mà? És inviable", denuncia Fibla, l'associació del qual agrupa unes 300 llars d'infants al país. I sentencia: "Si no s'ho creuen, que vinguin a veure'ns: és impossible obrir la llar d'infants amb aquestes mesures de seguretat".

És el que en una carta adreçada al president de la Generalitat, Quim Torra, i al conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha intentat resumir Queralt Martín, directora de la llar d'infants Llar d'en Pitus, a Bellaterra: "S'han preguntat vostès com podrem els i les mestres d'educació infantil acompanyar els infants en la seva tornada a l'escola? Segons la normativa, els pares no podran entrar a l'aula, per tant, després de 3 mesos de no veure'ns, com ho haurem de fer? Els haurem d'arrencar dels braços dels seus pares? Amb el distanciament social imposat, els hi haurem de negar els petons i les abraçades als més petits angoixats?" I continua: "Dels 0 als 3 sempre hem defensat la importància de l'afecte, les abraçades, el contacte perquè els nens creixin sans, segurs i en un entorn càlid, ¿i ara els hi negarem? Quin missatge els estarem donant els nostres petits i petites? Quines seqüeles en podran tenir?"

"Necessitem un flotador, un pla de rescat"

Però, més enllà de les dificultats d'acompanyar emocionalment els infants, les escoles bressol afronten dificultats econòmiques. "Necessitem un flotador, alguns centres ens estan preguntant ja què els costaria tancar", alerta Fibla. Ja fa dos mesos, l'ARA va publicar que les llars d'infants privades temien fer fallida i no poder tornar a obrir després del confinament, perquè hi havia moltes famílies que havien deixat de pagar les quotes i els centres no sabien com fer front a despeses com el lloguer o els impostos. "Si l'administració decidia que havíem de tancar, estàvem coberts per la suspensió per força major. Però ara l'administració se n'està rentant les mans i està fent que decidim nosaltres si obrim o no", explica Fibla. Demana dues receptes: la primera és mantenir les llars d'infants tancades fins al setembre, mantenint els ERTO, per donar temps a l'aprovació d'un pla de rescat que els doni una mica d'aire. I la segona és que, "si no hi ha més remei i cal obrir al juny", cal que aquest pla de rescat entri ja en funcionament.

Així ho explica Martín a la carta: "S'han preguntat vostès si després de dos mesos i mig tancades amb zero ingressos i suportant el cost estructural fix és viable econòmicament reobrir les escoles amb només 5 infants per espai? No, en aquestes condicions, no. [...] Si són conscients que reobrir les escoles en aquest estat no té sentit, per què ho proposen? Per estalviar-se el pla de rescat?"

A Catalunya, hi ha més de 1.700 escoles bressol, de les quals el 40% són privades. La situació econòmica és tan delicada que la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya calcula que "com a mínim una quarta part no podran obrir el curs vinent", segons han dit a Efe.

"A qui ajuda obrir només unes horetes al matí?"

Hi ha encara un tercer argument per no reobrir: les llars d'infants creuen que obrir unes hores al matí –no està permès el menjador escolar– no facilita gaire la conciliació laboral i familiar. "Qui treballa només de 9 a 13 h? A qui ajuda obrir només unes horetes al matí?", qüestiona Martín a la missiva. I recorda que les famílies han buscat solucions alternatives, des de cangurs i home schooling a recórrer als avis, malgrat que són la població amb més risc. En total, hi ha més de 35.000 nens de 0 a 3 anys escolaritzats a les llars d'infants.

"Reobrir no té sentit ni des del punt de vista emocional, ni pel que fa a la conciliació familiar ni per la viabilitat econòmica", assegura Martín. En la carta, deixa clar que, com ella, moltes llars d'infants no obriran portes fins que no es prenguin mesures que ho permetin fer "humanament i econòmicament viable". No se sap quan.