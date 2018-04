Un espai verd sobre milions de tones de residus

Una capa de vegetació cobrint tones i tones d’escombraries en una superfície de 60 hectàrees al Garraf. És l’escenari futur que dibuixa el projecte de recuperació de l’antic abocador on durant 30 anys -fins al 2006- van anar a parar les escombraries de l’àrea metropolitana de Barcelona. Les obres per transformar l’espai, situat a la Vall d’en Joan, es reprendran el primer trimestre de l’any que ve i començaran per la zona més elevada, que toca al municipi de Begues. El projecte porta aturat des del 2010, quan va finalitzar una primera fase just a l’altre extrem de la vall, la que toca a Gavà.

Si fins ara s’havien cobert 20 hectàrees de superfície de l’abocador, la fase que s’afronta a partir del 2019 duplica aquesta extensió. El calendari preveu un mínim de vuit anys per culminar tota la cobertura de l’antic abocador, sempre que es vagi trobant el finançament per a cada fase. Inicialment, els recursos estan garantits només per a un primer tram, amb tres milions d’euros que aporta l’Agència Catalana de Residus (ACR). En paral·lel, tant la Generalitat com l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) confien a aconseguir 2 milions més dels Fons Europeus que cobreixin el segon tram dels set en què està dividit el projecte pendent, que costarà 27,7 milions d’euros, segons va concretar ahir el president de l’ACR, Josep Maria Tost.

A simple vista hi haurà diferències entre el que s’ha cobert fins ara i les futures fases, perquè es canvia el sistema de terrasses per un de superfícies més planes (a l’esquerra de la imatge). “Així es garanteix una millor integració de la biosfera i hi haurà menys necessitat de tones de terra per cobrir, la qual cosa també s’ha traduït en un estalvi en el projecte”, va explicar el vicepresident de medi ambient de l’AMB, Eloi Badia.

El projecte executiu, segons l’AMB, recull propostes i al·legacions presentades per entitats socials i naturalistes. Badia va detallar que es preveu preservar les zones humides i també incorporar un punt d’observació d’aus que permetrà albirar l’àguila cuabarrada. “Ja hem detectat un niu d’àguila a la zona recuperada a la vora de Gavà”, va certificar Rosa Maria Fernández, tinent d’alcalde de Ciutat i Territori d’aquest municipi. També està previst que es defineixin parcel·les amb guaret rotatiu de tres anys, la impermeabilització superficial i la recollida d’aigües pluvials.

El que encara no està definit, però, és si aquesta àrea podrà ser transitable. A la zona recuperada, on hi ha les terrasses de vegetació, els tècnics encara desaconsellen el pas. Les escombraries es van compactant sobre les capes de terra i la vegetació que hi va creixent, però calen anys perquè “s’assentin definitivament”, segons el director de l’Agència Catalana de Residus. “La muntanya està assegurada i en el futur esperem que la zona pugui ser de passeig”, va confiar Tost. “Treballem amb projectes per connectar la zona amb el Parc Natural del Garraf i poder-la transitar, però això encara no és viable a curt termini”, va admetre la tinent d’alcalde de Gavà.

El municipi de Begues espera amb impaciència que s’iniciïn les obres del projecte, que millorarà l’entorn a tocar del municipi, segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Montaña. “És un deute històric que teníem amb aquestes poblacions”, ha insistit Tost.